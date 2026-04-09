Press.lv
Снижение акциза не помогло: цены на топливо стали еще больше

9 апреля, 2026 20:04

На крупнейших автозаправочных станциях (АЗС) Латвии после снижения акцизного налога, вступившего в силу 1 апреля, средняя цена дизельного топлива выросла на пять центов, свидетельствуют данные, собранные агентством LETA.

На АЗС Neste Latvija цена дизельного топлива 30 марта составляла 2,117 евро за литр, а в четверг увеличилась на пять центов — до 2,167 евро за литр.

В свою очередь, на АЗС розничного продавца топлива Circle K Latvia средняя цена дизеля 30 марта была 2,134 евро за литр, а в четверг также выросла на пять центов — до 2,184 евро за литр.

Одновременно продолжает расти и цена бензина марки 95. В частности, на АЗС Circle K Latvia она увеличилась с 1,764 евро за литр 30 марта до 1,854 евро за литр в четверг, а на АЗС Neste Latvija — с 1,747 до 1,837 евро за литр.

Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей.

Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

Пониженные ставки будут действовать до 30 июня.

В Латвийская ассоциация торговцев топливом ранее поясняли, что снижение акциза уже отражено в ценах на дизельное топливо, однако его эффект нивелируется очередным ростом закупочных цен, определяемых котировками агентства S&P Global “Platts”.

В ассоциации отмечают, что в условиях резких колебаний и стремительного роста закупочных цен на международном рынке любое налоговое послабление фактически перекрывается реальной стоимостью топлива. Тем не менее, несмотря на динамичную ситуацию, снижение акциза всё же временно отражалось на ценах на АЗС и способствовало их уменьшению.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

