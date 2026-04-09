Снижение акциза не помогло: цены на топливо стали еще больше

На АЗС Neste Latvija цена дизельного топлива 30 марта составляла 2,117 евро за литр, а в четверг увеличилась на пять центов — до 2,167 евро за литр.

В свою очередь, на АЗС розничного продавца топлива Circle K Latvia средняя цена дизеля 30 марта была 2,134 евро за литр, а в четверг также выросла на пять центов — до 2,184 евро за литр.

Одновременно продолжает расти и цена бензина марки 95. В частности, на АЗС Circle K Latvia она увеличилась с 1,764 евро за литр 30 марта до 1,854 евро за литр в четверг, а на АЗС Neste Latvija — с 1,747 до 1,837 евро за литр.

Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей.

Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акциза установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

Пониженные ставки будут действовать до 30 июня.

В Латвийская ассоциация торговцев топливом ранее поясняли, что снижение акциза уже отражено в ценах на дизельное топливо, однако его эффект нивелируется очередным ростом закупочных цен, определяемых котировками агентства S&P Global “Platts”.

В ассоциации отмечают, что в условиях резких колебаний и стремительного роста закупочных цен на международном рынке любое налоговое послабление фактически перекрывается реальной стоимостью топлива. Тем не менее, несмотря на динамичную ситуацию, снижение акциза всё же временно отражалось на ценах на АЗС и способствовало их уменьшению.