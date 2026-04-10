Найти и арестовать: решение суда по делу Росликова (6)

Рижский городской суд Латгальского предместья в четверг постановил изменить меру пресечения выехавшему в Беларусь депутату Рижской думы и лидеру партии "Стабильности!" Алексею Росликову, применив к нему арест, сообщает LETA.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкинс, когда суд собрался на заседание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти. Одновременно суд постановил объявить обвиняемого в розыск и объявил перерыв в процессе до его обнаружения. Ходатайство прокурора об изменении меры пресечения суд рассматривал на закрытом заседании.

Бывший депутат Сейма, который недавно сообщил о выходе из правления партии "Стабильности!", подключился к заседанию дистанционно из Белоруссии, где, как сообщается, он сейчас находится. По видеоматериалам в соцсетях можно сделать вывод, что Росликов уехал туда несколько дней назад. 

Изначально Росликову также вменялась помощь иностранному государству в действиях против Латвии, однако в этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности Латвии был прекращён из-за недостатка доказательств, подтвердили в прокуратуре.

Прокуратура сообщила, что 2 июня 2025 года депутаты отдельных фракций Сейма подали в Президиум парламента проект решения, которым предлагалось поручить Кабинету министров в течение трёх месяцев создать комиссию специалистов для разработки комплексной программы по устранению языковых последствий русификации и подготовить необходимые нормативные акты.

По версии обвинения, 4 июня 2025 года Росликов, будучи депутатом Сейма, с целью разжигания национальной и этнической ненависти между русскоязычными жителями Латвии и латышами опубликовал в социальных сетях видеозаписи с пояснениями, в которых на русском языке тенденциозно и недостоверно информировал о данном проекте решения, представляя его как проявление неонацизма, а также о запланированном на 5 июня заседании Сейма, где он должен был рассматриваться.

В этих видеозаписях, как утверждает прокуратура, он сознательно использовал распространённые в российских пропагандистских СМИ ложные утверждения о неонацизме в Латвии, делал провокационные и враждебные заявления о якобы преследовании и угнетении русскоязычных, а также распространял недостоверную информацию о полном запрете русского языка, заявляя, что это будет «борьба между человеческим и звериным».

Продолжая, по версии обвинения, свои действия, 5 июня 2025 года он выступил на заседании Сейма по данному вопросу.

Прокуратура считает, что в своей речи он умышленно включил вымышленные и не соответствующие действительности утверждения, чтобы представить политические силы, поддерживающие конституционные ценности Латвии, включая латышский язык, как враждебные к русскоязычным, их культуре и языку, и готовые к репрессиям.

Своими высказываниями он, по мнению обвинения, создавал впечатление, что русскоязычные в Латвии находятся под угрозой и подвергаются нарушениям прав человека, а законодательная власть изображалась как «террористы», якобы преследующие русскоязычных, стремящиеся создать для них «резервации» и маркировать их особыми знаками.

Своё выступление с трибуны Сейма Росликов завершил фразой на русском языке: «Нас больше! Русский язык — наш язык!», после чего дважды продемонстрировал жест уничижительного и непристойного характера.

После выступления он опубликовал в соцсетях видео, где в эмоциональной и провокационной форме продолжил высказывания в адрес депутатов Сейма. После его удаления из здания парламента он, по данным прокуратуры, продолжил разжигать враждебные настроения среди русскоязычных жителей.

Прокуратура считает, что действия Росликова были направлены на разжигание национальной и этнической розни, формирование страха среди русскоязычных и противопоставление их латышам, создавая ложное впечатление о репрессиях.

Подчёркивая численное превосходство русскоязычных и призывая к мобилизации и сопротивлению, он, по версии обвинения, способствовал росту недовольства и напряжённости, усиливая поляризацию общества и создавая угрозу общественному порядку и целостности государства.

Сам Росликов считает дело против него политически мотивированным и утверждает, что оно «разваливается», поскольку до передачи в прокуратуру из него исчез эпизод о возможном сотрудничестве с Россией, который он называет самым серьёзным обвинением.

«Половина дела против меня развалилась, не дойдя до прокуратуры», — заявил политик агентству LETA, добавив, что за три месяца ему удалось это доказать.

По его словам, за это время у него было проведено пять обысков. «Теперь Служба государственной безопасности Латвии нужно что-то передать прокурору», — заявил он, выразив уверенность, что выиграет дело в суде.

В настоящее время Росликов уже не является депутатом Сейма, так как избран в Рижскую думу.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (6)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (6)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (6)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (6)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (6)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (6)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (6)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

