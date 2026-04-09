В январе этого года в полицию поступила информация о группе лиц, которые, возможно, предлагают работу в ночных клубах в Греции.

Проверив полученную информацию, было установлено, что вербовкой проживающих в Латвии женщин и организацией их выезда занимались как минимум два человека — женщина 1964 года рождения и мужчина 1961 года рождения. Женщинам обещали работу в Афинах в так называемом «джентльменском клубе-баре», предлагая доход от 3500 до 4000 евро в месяц.

В конце февраля оба человека были задержаны. Одному из них присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, другому — статус подозреваемого, и в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Уголовный закон Латвии предусматривает ответственность за отправку лица с его согласия для сексуальной эксплуатации. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Отправку лица для сексуальной эксплуатации с его согласия Верховный суд Латвии в обобщении судебной практики 2006 года признал формой торговли людьми.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.