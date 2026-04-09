Трамп пригрозил Ирану «более масштабными» ударами

© Deutsche Welle 9 апреля, 2026 20:10

США требуют, чтобы Тегеран выполнил в полном объеме "достигнутое реальное соглашение" и обеспечил безопасный проход по Ормузскому проливу. Страны Европы призывают распространить перемирие на Ливан.

США нанесут по Ирану удары "более масштабные, более успешные и более сильные, чем кто-либо когда-либо видел", если Тегеран не выполнит в полном объеме "достигнутое реальное соглошение" и не обеспечит открытый и безопасный проход по Ормузскому проливу. Об этом в четверг, 9 апреля, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По его словам, "все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительные боеприпасы, вооружение и все остальное, что является целесообразным и необходимым для нанесения смертоносных ударов и уничтожения врага, - силы которого уже существенно ослаблены, - останутся на своих позициях в Иране и вокруг него", пока Тегеран не реализует договоренности.

Речь идет, в частности, о том, что Иран не завладеет ядерным оружием и гарантирует беспрепятственный проход по проливу, написал Трамп.

Страны Европы призывают распространить перемирие на Ливан

Тем временем Испания, Великобритания, Франция, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 апреля призвали распространить перемирие, достигнутое между США и Ираном, также и на Ливан.

Так, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обвинил Израиль в том, что его воздушные удары нарушают нормы международного права и двухнедельное перемирие на Ближнем Востоке. В свою очередь глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала бомбардировки Израиля в Ливане "крайне вредными", передало агентство Reuters.

Франция осуждает "массированные" израильские атаки 8 апреля, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро. Иран, в свою очередь, должен прекратить поддержку ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", добавил он.

Президент Ирана: Удары по Ливану лишают переговоры всякого смысла

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 9 апреля, что израильские удары по Ливану нарушают соглашение о прекращении огня и лишают переговоры всякого смысла. По словам Пезешкиана, Исламская Республика не оставит ливанский народ.

Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" пообещала продолжать бить по Израилю после разрушительных израильских авиаударов в Ливане. В ночь на 9 апреля в ответ на "нарушение перемирия" Израилем был обстрелян кибуц Манара на севере Израиля, говорится в заявлении шиитской группировки. Контрудары по Израилю будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится "израильско-американская агрессия", добавила "Хезболлах".

В результате израильских авиаударов погибли свыше 250 человек, пишет агентство Reuters. Еще свыше 890 получили ранения, заявили в Минздраве Ливана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил удары, назвав их "массированными атаками", в результате которых "были убиты и ранены сотни мирных жителей, в том числе дети", а также повреждена гражданская инфраструктура.

США не подтверждали согласие с пунктом по "Хезболлах"

Остановка атак Израиля по позициям "Хезболлах" находилось среди выдвинутых Ираном условий для прекращения огня в регионе. Однако США не подтверждали официально согласие с этим пунктом. Так, Дональд Трамп, анонсируя перемирие, описал предложения Ирана как "работоспособную основу для переговоров", но не указывал, что США согласны со всеми этими пунктами.

Иран же позднее заявил, что не считает целесообразным продолжать действие режима прекращения огня. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, менее чем за сутки были нарушены три из десяти пунктов плана Ирана по окончанию войны. Кроме ударов Израиля по "Хезболлах" Тегеран причислил к нарушениям обнаруженный над территорией страны БПЛА, а также заявления противников о дальнейшем противодействии иранской ядерной программе.

Двухнедельное перемирие

США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня - соглашение было достигнуто менее чем за час до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа, пообещавшего "уничтожить" Исламскую Республику. Трамп заявил в комментарии агентству AFP, что сделка стала "полной и абсолютной победой" США. Тегеран, в свою очередь, расценил перемирие как свою победу. "Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации", - говорилось в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Белый дом сообщил, что Израиль тоже присоединился к перемирию, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху уточнил, что оно не распространяется на Ливан.

Война США и Израиля против Ирана

США и Израиль с 28 февраля наносили по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атаковал соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являлись американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры. Кроме того, от атак Ирана с начала войны пострадали Азербайджан и временно председательствующий в Евросоюзе Кипр.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

