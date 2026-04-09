Мать и дочь везли 42 кг кокаина .. прямо в чемоданах

В аэропорту Валенсию задержали британку и её 19-летнюю дочь. По версии следствия, они собирались вылететь в Великобританию с багажом, в котором нашли 42 килограмма кокаина.

И это были не «спрятанные пакетики».

Наркотики лежали в двух чемоданах — 23 упаковки, часть вещества в таблетках. При этом, как сообщают местные источники, в багаже почти не было личных вещей.

Пара прилетела в Валенсию за несколько дней до этого и представились туристами. Но внимание сотрудников аэропорта привлекло поведение — нервное и уклончивое.

Дальше — стандартная процедура: сканер, проверка, вскрытие чемоданов.

Результат — уголовное дело и арест.

После суда в муниципалитете Quart de Poblet обеих отправили под стражу.

История выглядит почти как шаблон — но с одной деталью:

объём.

42 килограмма — это уже не «случайный провоз», а серьёзная партия.

И именно такие детали обычно и выдают всю схему.





