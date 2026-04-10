Она призналась: «С сегодняшнего дня мне аннулировали визу и я - нелегалка в Латвии. Я потратила огромное количество денег, времени и кучу своих ресурсов для того, чтобы как-то успеть здесь легализоваться. Я также сняла здесь квартиру».

По словам Беридзе, решение стало для неё неожиданностью. «Я сегодня с такой небольшой «паничкой» (паникой) пошла в миграционную службу (Управление по делам гражданства и миграции) уточнить некоторые вопросы. Показала свои “крокодильи слезы”, потому что реально в очень неприятном для себя положении. Мне подсунули какую-то бумажку, сказав, что если я ее подпишу, то смогу оставаться в Латвии еще 20 дней и за это время что-то предпринять».

Она отметила, что теоретически может воспользоваться так называемым visa run — выехать из страны и вернуться ещё на 90 дней, однако такой вариант её не устраивает: она хочет добиться полноценного легального статуса и не собирается сдаваться. «За своею свободу, за свое право на существование я буду рвать зубами», — заявила Беридзе.

Также она добавила, что намерена остаться в стране надолго: «если не начнется Третья мировая война, то выучит латышский язык и получит латвийское гражданство, ну или, как минимум, ПМЖ».

Широкой аудитории Софи Беридзе известна по участию в шоу Пацанки 2 и Топ-модель по-украински, где она открыто рассказывала о своей истории. После переезда в Ригу она активно делилась в соцсетях повседневной жизнью и опытом жизни в Латвии.