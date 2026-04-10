«Теперь нелегалка!» Софи Беридзе будет рвать зубами за право жить в Латвии (ВИДЕО) (5)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 10:11

5 комментариев

Грузинка Софи Беридзе, которая в последние месяцы жила в Латвии, столкнулась с серьёзной проблемой — её виза была аннулирована. Об этом транс-девушка рассказала в социальных сетях, подчеркнув, что не намерена уезжать без борьбы.

Она призналась: «С сегодняшнего дня мне аннулировали визу и я - нелегалка в Латвии. Я потратила огромное количество денег, времени и кучу своих ресурсов для того, чтобы как-то успеть здесь легализоваться. Я также сняла здесь квартиру».

По словам Беридзе, решение стало для неё неожиданностью. «Я сегодня с такой небольшой «паничкой» (паникой) пошла в миграционную службу (Управление по делам гражданства и миграции) уточнить некоторые вопросы. Показала свои “крокодильи слезы”, потому что реально в очень неприятном для себя положении. Мне подсунули какую-то бумажку, сказав, что если я ее подпишу, то смогу оставаться в Латвии еще 20 дней и за это время что-то предпринять».

Она отметила, что теоретически может воспользоваться так называемым visa run — выехать из страны и вернуться ещё на 90 дней, однако такой вариант её не устраивает: она хочет добиться полноценного легального статуса и не собирается сдаваться. «За своею свободу, за свое право на существование я буду рвать зубами», — заявила Беридзе.

Также она добавила, что намерена остаться в стране надолго: «если не начнется Третья мировая война, то выучит латышский язык и получит латвийское гражданство, ну или, как минимум, ПМЖ».

Широкой аудитории Софи Беридзе известна по участию в шоу Пацанки 2 и Топ-модель по-украински, где она открыто рассказывала о своей истории. После переезда в Ригу она активно делилась в соцсетях повседневной жизнью и опытом жизни в Латвии.

@sofiberidze Анулировали визу #нелегал #мигрант #латвия #рига #riga ♬ original sound - Sofi Beridze

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (5)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (5)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (5)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (5)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (5)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (5)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

