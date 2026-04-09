Почти 500 000 евро: Рига отчиталась по пособиям за рождение ребенка

© LETA 9 апреля, 2026 16:44

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге в этом году в виде пособий по рождению детей было выплачено почти 500 000 евро, сообщило агентству LETA Управление внешних коммуникаций Рижского самоуправления. В столице размер пособия на одного ребенка увеличен со 150 до 450 евро.

В январе в Рижском родильном доме было зарегистрировано 11 пар близнецов. Однако не все рижские семьи смогли получить пособие, поскольку не было выполнено условие о заявленном проживании в Риге не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Данные, собранные Департаментом социального обеспечения за первые три месяца текущего года, показывают, что на пособия по рождению детей было потрачено 475 200 евро. Пособие было выплачено 973 семьям за одного ребенка, 19 семьям за близнецов и трем семьям за недоношенного ребенка.

Размер пособия в столице составляет 450 евро на каждого новорожденного, 4500 евро, если заявитель зарегистрирован в Риге не менее 12 месяцев и в одних родах родилось двое детей, 6000 евро, если в аналогичных обстоятельствах родилось двое детей, а в семье уже есть трое или более детей, и 7500 евро, если в одних родах родилось трое или более детей.

Если ребенок родился крайне или очень недоношенным, дополнительно предоставляется 1500 евро на каждого новорожденного.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

