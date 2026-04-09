Почти 500 000 евро: Рига отчиталась по пособиям за рождение ребенка

В январе в Рижском родильном доме было зарегистрировано 11 пар близнецов. Однако не все рижские семьи смогли получить пособие, поскольку не было выполнено условие о заявленном проживании в Риге не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

Данные, собранные Департаментом социального обеспечения за первые три месяца текущего года, показывают, что на пособия по рождению детей было потрачено 475 200 евро. Пособие было выплачено 973 семьям за одного ребенка, 19 семьям за близнецов и трем семьям за недоношенного ребенка.

Размер пособия в столице составляет 450 евро на каждого новорожденного, 4500 евро, если заявитель зарегистрирован в Риге не менее 12 месяцев и в одних родах родилось двое детей, 6000 евро, если в аналогичных обстоятельствах родилось двое детей, а в семье уже есть трое или более детей, и 7500 евро, если в одних родах родилось трое или более детей.

Если ребенок родился крайне или очень недоношенным, дополнительно предоставляется 1500 евро на каждого новорожденного.