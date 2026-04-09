Фрегат ВМФ России сопроводил танкеры «теневого флота» через Ла-Манш

© Deutsche Welle 9 апреля, 2026 18:36

Фрегат ВМФ РФ сопроводил танкеры "теневого флота" через Ла-Манш 8 апреля, пишет The Telegraph. В конце марта премьер Великобритании Стармер разрешил задерживать подсанкционные судна в территориальных водах страны.

Танкеры "Юниверсал" (Universal) и "Энигма" (Enigma), входящие в российский "теневой флот", утром в среду, 8 апреля, прошли через пролив Ла-Манш в сопровождении фрегата Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович". Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph 9 апреля.

Внесенные в санкционный список Великобритании корабли направлялись на запад, проплывая вдоль южного побережья страны. За ними следовало судно британского вспомогательного флота "Тайдфорс" (Tideforce). Кроме того, вечером того же дня два других танкера из "теневого флота" последовали через Ла-Манш в противоположном направлении.

Связанные с РФ танкеры не задерживают, несмотря на слова Стармера

Российские танкеры проходят через Ла-Манш в том числе и после того, как 25 марта британский премьер-министр Кир Стармер разрешил вооруженным силам и сотрудникам правоохранительных органов страны досматривать и задерживать суда, находящиеся под санкциями Великобритании и проходящие через британские территориальные воды.

По данным аналитиков, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 кораблей из "теневого флота" России. При этом, как указывает газета, после слов Стармера не был задержан ни один связанный с РФ танкер, хотя, отмечается, что после публикации его заявления через Ла-Манш успели пройти "десятки российских судов". В частности, 30 марта, пролив пересекли сразу восемь кораблей "теневого флота". Правда, они следовали через территориальные воды Франции.

При этом слова Стармера оказали влияние на маршруты "теневого флота". В начале апреля издание The Irish Times со ссылкой на источники писало, что после заявления британских властей такие суда стали избегать прохода через Ла-Манш. Теперь для выхода в Аталнтический океан они чаще используют более длинный путь, огибая Ирландию.

Реакция РФ на слова Стармера: Планы Лондона нарушают Конвенцию ООН

Посольство России в Великобритании назвало выданное Стармером разрешение на досмотр и задержание подсанкционных судов попыткой "облечь акты пиратства" в правовую форму. "В их основе лежат противоречащие международному праву односторонние санкции. Не говоря уже о грубом нарушении буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорил в разговоре с госагентством "РИА Новости" посол Андрей Келин.

Дипломат также утверждал, что российские власти прорабатывают ответные меры на решение Стармера". "Пусть это будет для британцев сюрпризом", - сказал Келин, не став уточнять, о каких именно шагах идет речь.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

