Фрегат ВМФ России сопроводил танкеры «теневого флота» через Ла-Манш

Танкеры "Юниверсал" (Universal) и "Энигма" (Enigma), входящие в российский "теневой флот", утром в среду, 8 апреля, прошли через пролив Ла-Манш в сопровождении фрегата Черноморского флота ВМФ России "Адмирал Григорович". Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph 9 апреля.

Внесенные в санкционный список Великобритании корабли направлялись на запад, проплывая вдоль южного побережья страны. За ними следовало судно британского вспомогательного флота "Тайдфорс" (Tideforce). Кроме того, вечером того же дня два других танкера из "теневого флота" последовали через Ла-Манш в противоположном направлении.

Связанные с РФ танкеры не задерживают, несмотря на слова Стармера

Российские танкеры проходят через Ла-Манш в том числе и после того, как 25 марта британский премьер-министр Кир Стармер разрешил вооруженным силам и сотрудникам правоохранительных органов страны досматривать и задерживать суда, находящиеся под санкциями Великобритании и проходящие через британские территориальные воды.

По данным аналитиков, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 кораблей из "теневого флота" России. При этом, как указывает газета, после слов Стармера не был задержан ни один связанный с РФ танкер, хотя, отмечается, что после публикации его заявления через Ла-Манш успели пройти "десятки российских судов". В частности, 30 марта, пролив пересекли сразу восемь кораблей "теневого флота". Правда, они следовали через территориальные воды Франции.

При этом слова Стармера оказали влияние на маршруты "теневого флота". В начале апреля издание The Irish Times со ссылкой на источники писало, что после заявления британских властей такие суда стали избегать прохода через Ла-Манш. Теперь для выхода в Аталнтический океан они чаще используют более длинный путь, огибая Ирландию.

Реакция РФ на слова Стармера: Планы Лондона нарушают Конвенцию ООН

Посольство России в Великобритании назвало выданное Стармером разрешение на досмотр и задержание подсанкционных судов попыткой "облечь акты пиратства" в правовую форму. "В их основе лежат противоречащие международному праву односторонние санкции. Не говоря уже о грубом нарушении буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорил в разговоре с госагентством "РИА Новости" посол Андрей Келин.

Дипломат также утверждал, что российские власти прорабатывают ответные меры на решение Стармера". "Пусть это будет для британцев сюрпризом", - сказал Келин, не став уточнять, о каких именно шагах идет речь.