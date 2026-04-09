«Я бы это даже собаке не дал!»: мясник показал, что скрывают супермаркеты

Британский мясник из Briggs Quality Butchers разрезал упаковку магазинного мяса — и не сдержался:

«Я бы это даже собаке не дал».

Видео разлетелось по соцсетям — и люди начали сравнивать.

Главное отличие, которое заметили даже без объяснений:

— цвет

— структура

— поведение при жарке

Магазинный фарш — тёмнее, более «пастообразный». Фарш у мясника — ярче и рассыпается на куски.

А вот с бургерами стало ещё интереснее.

По словам мясника, у него в составе — просто говядина и специи.

В магазинных — «список ингредиентов слишком длинный», а сами котлеты, как он утверждает, «полны воды».

И именно это многие узнают на сковороде:

котлета не жарится — она сначала… кипит.

Но реакция оказалась не однозначной.

Одни пишут:

«После этого — только к мяснику».

Другие возражают:

цвет — это упаковка, вакуум и хранение, а не обязательно качество.

И «ярко-красный» — тоже не всегда знак лучшего мяса.

И вот здесь начинается самое интересное.

Потому что технологии производства мяса в Европе действительно похожи:

— вакуумная упаковка

— контроль жира

— стандартизация

Но результат на тарелке — разный.

И вопрос остаётся открытым:

мы платим за качество — или за удобство?

Ответ, как обычно, каждый определяет сам.





