«Я бы это даже собаке не дал!»: мясник показал, что скрывают супермаркеты

Британский мясник из Briggs Quality Butchers разрезал упаковку магазинного мяса — и не сдержался:
«Я бы это даже собаке не дал».
Видео разлетелось по соцсетям — и люди начали сравнивать.
Главное отличие, которое заметили даже без объяснений:
— цвет
— структура
— поведение при жарке
Магазинный фарш — тёмнее, более «пастообразный». Фарш у мясника — ярче и рассыпается на куски.
А вот с бургерами стало ещё интереснее.
По словам мясника, у него в составе — просто говядина и специи.
В магазинных — «список ингредиентов слишком длинный», а сами котлеты, как он утверждает, «полны воды».
И именно это многие узнают на сковороде:
котлета не жарится — она сначала… кипит.
Но реакция оказалась не однозначной.
Одни пишут:
«После этого — только к мяснику».
Другие возражают:
цвет — это упаковка, вакуум и хранение, а не обязательно качество.
И «ярко-красный» — тоже не всегда знак лучшего мяса.
И вот здесь начинается самое интересное.
Потому что технологии производства мяса в Европе действительно похожи:
— вакуумная упаковка
— контроль жира
— стандартизация
Но результат на тарелке — разный.
И вопрос остаётся открытым:
мы платим за качество — или за удобство?
Ответ, как обычно, каждый определяет сам.