Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я бы это даже собаке не дал!»: мясник показал, что скрывают супермаркеты

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 19:15

Обычный кусок фарша внезапно стал поводом для спора на весь интернет.

Британский мясник из Briggs Quality Butchers разрезал упаковку магазинного мяса — и не сдержался:
«Я бы это даже собаке не дал».

Видео разлетелось по соцсетям — и люди начали сравнивать.

Главное отличие, которое заметили даже без объяснений:
— цвет
— структура
— поведение при жарке

Магазинный фарш — тёмнее, более «пастообразный». Фарш у мясника — ярче и рассыпается на куски.

А вот с бургерами стало ещё интереснее.

По словам мясника, у него в  составе — просто говядина и специи.
В магазинных — «список ингредиентов слишком длинный», а сами котлеты, как он утверждает, «полны воды».

И именно это многие узнают на сковороде:
котлета не жарится — она сначала… кипит.

Но реакция оказалась не однозначной.

Одни пишут:
«После этого — только к мяснику».

Другие возражают:
цвет — это упаковка, вакуум и хранение, а не обязательно качество.
И «ярко-красный» — тоже не всегда знак лучшего мяса.

И вот здесь начинается самое интересное.

Потому что технологии производства мяса в Европе действительно похожи:
— вакуумная упаковка
— контроль жира
— стандартизация

Но результат на тарелке — разный.

И вопрос остаётся открытым:
мы платим за качество — или за удобство?

Ответ, как обычно, каждый определяет сам.
 
 
 

Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

