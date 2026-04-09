Восстановление латвийского экспорта откладывается: Минэкономики предупредило о проблемах

В министерстве отмечают, что в феврале объемы экспорта в страны Европейского союза (ЕС) выросли на 1,8%, но также наблюдалось снижение экспорта в третьи страны, включая страны СНГ.

Несмотря на то что постепенное восстановление спроса на рынке ЕС и развитие обрабатывающей промышленности по-прежнему способствуют росту экспорта, с конца февраля 2026 года нисходящие риски значительно возросли. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкий рост цен на энергоносители и перебои в цепочках поставок, поэтому темпы восстановления экспорта во многом будут зависеть от дальнейшего развития конфликта и его влияния на глобальные торговые потоки и цены на энергию.

Рост экспорта в феврале в страны ЕС был обусловлен резким увеличением экспорта зерновых в Испанию, ростом экспорта минеральной продукции в Польшу и Словакию, а также увеличением экспорта транспортных средств и фармацевтической продукции в Литву, отмечает Минэкономики.

В министерстве указывают, что в феврале экспорт в страны СНГ, включая Казахстан и Беларусь, снизился на 2,8%. При этом выросла стоимость экспорта напитков и фармацевтической продукции в Россию.

Кроме того, министерство отмечает, что объемы экспорта в страны за пределами ЕС и СНГ сократились на 25,9%. На это в основном повлиял спад стоимости экспорта зерновых и минеральной продукции в отдельные страны Африки, а также снижение экспорта в Украину (нерасшифрованные товары) и сокращение экспорта древесины и оптического оборудования в США.

В годовом выражении в феврале на 7,5% выросла стоимость импорта товаров. Существенно сократился импорт из стран СНГ - на 60,5%, тогда как увеличился импорт из стран ЕС, а также из Китая и США.

В министерстве подчеркивают, что рост импорта в феврале был обусловлен увеличением импорта минеральной продукции, электротоваров и оборудования, а также фармацевтической продукции. При этом снизилась стоимость импорта пластмассы и изделий из нее, транспортных средств, а также древесины и изделий из древесины.