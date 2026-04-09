Восстановление латвийского экспорта откладывается: Минэкономики предупредило о проблемах

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 20:16

Важно 0 комментариев

Значительно ухудшились перспективы восстановления роста латвийского экспорта в ближайшие месяцы, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

В министерстве отмечают, что в феврале объемы экспорта в страны Европейского союза (ЕС) выросли на 1,8%, но также наблюдалось снижение экспорта в третьи страны, включая страны СНГ.

Несмотря на то что постепенное восстановление спроса на рынке ЕС и развитие обрабатывающей промышленности по-прежнему способствуют росту экспорта, с конца февраля 2026 года нисходящие риски значительно возросли. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкий рост цен на энергоносители и перебои в цепочках поставок, поэтому темпы восстановления экспорта во многом будут зависеть от дальнейшего развития конфликта и его влияния на глобальные торговые потоки и цены на энергию.

Рост экспорта в феврале в страны ЕС был обусловлен резким увеличением экспорта зерновых в Испанию, ростом экспорта минеральной продукции в Польшу и Словакию, а также увеличением экспорта транспортных средств и фармацевтической продукции в Литву, отмечает Минэкономики.

В министерстве указывают, что в феврале экспорт в страны СНГ, включая Казахстан и Беларусь, снизился на 2,8%. При этом выросла стоимость экспорта напитков и фармацевтической продукции в Россию.

Кроме того, министерство отмечает, что объемы экспорта в страны за пределами ЕС и СНГ сократились на 25,9%. На это в основном повлиял спад стоимости экспорта зерновых и минеральной продукции в отдельные страны Африки, а также снижение экспорта в Украину (нерасшифрованные товары) и сокращение экспорта древесины и оптического оборудования в США.

В годовом выражении в феврале на 7,5% выросла стоимость импорта товаров. Существенно сократился импорт из стран СНГ - на 60,5%, тогда как увеличился импорт из стран ЕС, а также из Китая и США.

В министерстве подчеркивают, что рост импорта в феврале был обусловлен увеличением импорта минеральной продукции, электротоваров и оборудования, а также фармацевтической продукции. При этом снизилась стоимость импорта пластмассы и изделий из нее, транспортных средств, а также древесины и изделий из древесины.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

