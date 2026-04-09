Собравшиеся держали плакаты с надписями, например: «Остановите массовую иммиграцию», «Нет тем, кто хочет построить мечети в Латвии», «Дешевая рабочая сила – высокая цена для Латвии», а также «Разместите иммигрантов в офисе «Единства»» и «Безопасность моих дочерей важнее кебаба».

Помимо плакатов участники акции держали несколько государственных флагов Латвии, а также один флаг партии "Austošā saule Latvijai".

Во время митинга выступили несколько ораторов, которые призвали прекратить иммиграцию граждан третьих стран и подвергли критике проводимую правительством политику в этой сфере. Особое недовольство прозвучало в адрес партий "Прогрессивные" и "Новое единство".

Ранее сообщалось, что заявку на проведение акции подала организация Austošā saule. При этом в социальных сетях распространялась информация о том, что мероприятие организует партия "Austošā saule Latvijai".

Партия Austošā saule Latvijai была основана 23 августа 2025 года. Её председателем является бывший генеральный секретарь Нацблока Раивис Зелтитис.