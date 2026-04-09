Латвия должна вернуть лидирующие позиции в портовой отрасли Балтии: мечты Валайниса

Как отметил министр, "мы уступили" порту Клайпеды, поскольку в Латвии по вопросам развития портов не хватает координации и отсутствует последовательная политика. В то же время по тем направлениям, где проводится целенаправленная политика, результаты видны, например, в секторе круизных судов.

Валайнис отметил, что в портах нужно развивать промышленное производство, и эти процессы уже начаты в рамках переориентации их деятельности. В качестве положительных примеров он назвал развитие Лиепайской специальной экономической зоны и Кундзиньсалы в Рижском порту, однако в портовой статистике это не отражается, так как не связано с объемами перевалки грузов.

Министр подчеркнул, что индустриализация является одним из направлений развития портов, однако это снизит их доходы, поэтому Министерство сообщения должно разработать стратегию устойчивого финансирования портов. С развитием промышленного производства с высокой добавленной стоимостью будут сокращаться доходы портов, например, от предоставления навигационных услуг.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков сообщил, что в последние годы объем перевалки грузов в портах снижается: в 2021 году общий грузооборот составил 41,7 млн тонн, а в прошлом году - 34,3 млн тонн. В прошлом году уменьшился также объем железнодорожных грузоперевозок - до 9,5 млн тонн по сравнению с 22 млн тонн в 2021 году.

Как сообщалось, в прошлом году в латвийских портах было перевалено 34,281 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году. В свою очередь объем железнодорожных грузоперевозок в 2025 году в Латвии уменьшился на 17,6% по сравнению с 2024 годом и составил 9,454 млн тонн.