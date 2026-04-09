42 метра селёдки и ни грамма стыда: в Германии сделали бутерброд-гигант

Да, это не шутка. И не фотошоп.

Местный клуб Ханза Росток вместе с кейтеринговой компанией w.Holz взяли классический северогерманский Fischbrötchen — булка, селёдка, салат, огурчики, лук и ремулад — и просто… растянули его до рекордных 42,37 метра.

На этот гастрономический эксперимент ушло более 100 килограммов селёдки. И это тот случай, когда «перебор» — это и есть цель.

Предыдущий рекорд держался за островом Рюген — там сделали бутерброд длиной 30,5 метра. Но Росток пошёл дальше.

И да — теперь это официально. Представители Немецкой книги рекордов всё зафиксировали.

Но самое интересное началось потом.

Гигантский бутерброд не оставили «для галочки» — его аккуратно нарезали и продали прямо на стадионе. А деньги отправили на благотворительность — в поддержку продуктовых магазинов для нуждающихся.

Получилось почти идеально: рекорд, шоу и помощь — всё в одном бутерброде.

И, кажется, в этот день в Ростоке никто не ушёл голодным.

