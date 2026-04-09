Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
Почему латвийцы не доверяют СМИ: исследование (2)

9 апреля, 2026

Новости Латвии

На прошлой неделе, сразу после постановления Конституционного суда об использовании русского языка в общественном СМИ, завершилось продолжавшееся два года исследование, результаты которого показывают фундаментальный раскол аудитории.

Это исследование Рижского университета Страдиньша об отношении жителей Латвии и Эстонии к СМИ, которое вновь подтвердило наличие уже известных расхождений во мнениях между людьми, которые говорят в семье на латышском или русском языках.

Однако получены и неожиданные выводы.

"Есть вопросы, по которым обе языковые группы сходятся", - говорит руководитель исследования Янис Юзефович. Например, обе группы объединяет критика работы СМИ во время пандемии.

Интересны также различия между оценками жителей Латвии и Эстонии по вопросам свободы СМИ и доверия к ним.

"Отношение к СМИ и представления о них не формируются в вакууме - они в значительной степени связаны с государственной политикой и более широким социальным фоном", - подчеркивает Юзефович.

Исследование проводилось не только на основе опроса, но и углубленных эссе, в которых респондентов просили поразмышлять о своей жизни, государстве и СМИ, что позволило исследователям увидеть, как формируются представления общества о роли СМИ.

"Мы увидели очень разное отношение - люди не только думают по-разному, но и живут в разных информационных реальностях", - говорит Юзефович.

Большинство жителей считают, что в Латвии существует свобода слова, но так думают не все - в обществе существует глубокий разрыв. Среди тех, кто говорит в семье на латышском языке, 54% считают, что свобода слова существует, а среди русскоязычных 64% убеждены в обратном.

"Это не объективная оценка того, есть ли в Латвии свобода слова, - таково восприятие людей", - подчеркивает исследователь Ольга Жабко.

Она отмечает, что подобные настроения усилились после полномасштабного вторжения России в Украину, когда государственная политика стала более жесткой, а общество - более чувствительным к границам допустимого.

Но даже среди той части общества, которая считает, что свобода слова существует, доверие к СМИ не является само собой разумеющимся: 51% говорящих по-латышски и 73% русскоязычных согласны с утверждением, что СМИ находятся под контролем правительства.

"Люди часто воспринимают СМИ и политику как единую взаимосвязанную систему. И это влияет на то, в какой степени они доверяют тому, что видят и слышат", - поясняет Юзефович.

В Эстонии сравнительно меньшая часть общества считает, что правительство контролирует СМИ - эту разницу исследователь объясняет более высоким уровнем доверия к государственным институтам в целом.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

