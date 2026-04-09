Сколько? Доля безналичных платежей в Латвии достигла исторического максимума

Доля безналичных платежей по сравнению с августом 2025 года увеличилась на 5 процентных пунктов, а по сравнению с февралем 2025 года - на 1 процентный пункт.

Как отметили в Банке Латвии, впервые соотношение безналичных и наличных платежей было зафиксировано в феврале 2017 года - тогда 58% платежей были безналичными, а 42% - наличными.

В феврале этого года каждый житель страны в среднем совершал в неделю 15,1 платеж, тогда как в августе 2025 года - 17,9, а в феврале 2025 года - 14,1. В феврале этого года 11,9 платежей были безналичными, а 3,2 - наличными.

Проведенный "Latvijas fakti" опрос показал, что один взрослый житель Латвии в течение недели в среднем совершает семь платежей картой, пять платежей в интернете и три расчета наличными.

Согласно данным "Радара платежей", использование современных технологий в сфере платежей постепенно меняется и люди все чаще заменяют бесконтактную карту смартфоном. В связи с этим сократилось использование бесконтактных карт - в августе 2025 года ими ежедневно пользовались 58% жителей, а в феврале 2026 года - 55%.

В то же время использование для платежей смартфонов существенно выросло - в августе 2025 года их ежедневно использовали 21% жителей, а в феврале 2026 года - 32%. Смартфон как способ оплаты значительно более популярен среди молодых людей - его использует большинство респондентов в возрасте до 34 лет.

"Радар платежей" подготовлен на основе результатов опроса, проведенного агентством рыночных и социальных исследований "Latvijas fakti". "Радар платежей" публикуется раз в полгода и доступен на сайте Банка Латвии.

