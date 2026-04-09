Больше 60% со средней зарплаты: какие налоги платят латвийцы?

Тогда было тяжкое бремя, а сейчас?

Предприниматель Янис Плявиньш записал видеоролик, в котором подробно, с цифрами, рассказал, какую часть зарплаты отнимают всевозможные налоги и пошлины. По его мнению, именно высокие налоги — одна из главных причин эмиграции латвийцев.

Бизнесмен отмечает: несмотря на обретение независимости и свободу, налоговое бремя в Латвии за последние сто лет только выросло. Тогда общий налоговый сбор не превышал 20-30% и уже считался тяжким бременем для трудящихся. Сегодня в Латвии действует около полутора десятков налогов и свыше сотни госпошлин, которые в той или иной форме платят жители. В итоге общее налоговое бремя на среднюю зарплату достигает примерно 60-65%, а на минимальную — около 70%.

Немного истории

В Российской империи основное место в системе налогообложения занимали косвенные налоги, среди которых важнейшим был доход от винной монополии — почти четверть всех поступлений. Подушную подать (по сути, подоходный налог) в середине XIX века платили только крестьяне. Император Александр III отменил ее с 1 января 1883 года, а вновь этот налог ввели лишь с 1 января 1917 года.

По данным доктора исторических наук Петрова Ю. А., в целом российские рабочие на рубеже ХIХ-ХХ веков тратили на уплату прямых налогов всего около 0,5% годового бюджета. Отсутствие развитой системы общегосударственных налогов в России частично компенсировалось налогами на недвижимость в городах и местечках, а также на землю.

А такой весьма популярный налог, как НДС (налог на добавленную стоимость), вообще появился сравнительно недавно: впервые он был введен в 1954 году во французской колонии Кот-д’Ивуар, а спустя четыре года — во Франции. В СССР 5%-процентный налог с продаж был введен только в 1991 году.

Прямые налоги

Сегодня с работающего человека только в виде подоходного налога удерживается 20-31,4%, причем уже не только с зарплаты, но и с других доходов. Например, при продажи квартиры или другого имущества государство также может взять свою долю — в виде налога на прирост капитала, если не применяются льготы.

Помимо подоходного налога работник в XXI веке обязан платить взносы социального страхования. За их счет финансируется медицина и выплачиваются пенсии. В Российской империи пенсий не было вовсе, а в довоенной Латвийской Республике они полагались только государственным служащим.

В современной Латвии ставка социальных взносов составляет 34,09%, из которых 23,59% уплачивает в бюджет работодатель, а 10,5% удерживается из заработка наемного лица. В итоге при зарплате на бумаге 1 000 евро в месяц на руки человек получает примерно 646.

При этом, в отличие от того же подоходного налога с населения, где действует необлагаемый минимум в размере 550 евро, социальные взносы начисляются с каждого заработанного евро. Более того, даже если человек работает всего несколько часов в неделю, работодатель обязан платить социальный налог как минимум с минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 780 евро.

Кроме того, в Латвии действуют налог на прибыль предприятий, налог на микропредприятия и налог солидарности для тех, кто зарабатывает более 48 600 евро в год. По оценке Министерства финансов, таких работников в стране около 4 700 человек.

И косвенные платежи

Далее вступают в силу косвенные налоги. И главный из них — НДС в размере 21%. Это означает, что, совершая покупки, примерно пятую часть суммы вы фактически отдаете государству. Cниженные ставки у нас применяются ограниченно: 12% — на детское питание, 12% — на отдельные категории продуктов, а для латвийских овощей, фруктов и ягод в 2020 году была принята ставка 5%. Затем ее повысили до стандартной и вновь, руководствуясь исключительно заботой о жителях, снизили до 12%.

В этом году повышен НДС до 21% и для русскоязычной прессы. В результате пришлось повысить цену и на нашу газету. Правда, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027-го пониженную 12-процентную ставку НДС планируют применять к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам.

Теперь об акцизах. Даже если вы являетесь убежденным трезвенником, не курите и не имеете собственного автомобиля, акцизный налог платят все — через цены на товары и услуги. Акцизы заложены в стоимость топлива, логистики и производства. Кроме того, у нас акцизом облагаются природный газ, которым отапливаются жилища, кофе и газированные напитки. Так, с 1 марта за каждую бутылку пива нужно доплатить примерно 10 центов акциза, а при покупке 1 кг кофе — отдать в виде акциза 1,42 евро.

Кроме того, владельцы автотранспорта платят ежегодный транспортный налог, а владельцы недвижимого имущества — налог на землю, квартиры, дома и гаражи. Вот и получается, что государство забирает до 70% доходов.

А как у других?

Однако власти напоминают, что в других странах налоги тоже высокие. «Да, высокие, — соглашается Плявиньш. — Но ведь нужно смотреть на общее налоговое бремя. В других странах значительно выше необлагаемый минимум: в Финляндии — 1 341 евро, в Ирландии — 1 252, в Швеции — 1 700. Например, в США аналог НДС (налог с продаж) составляет 8-10%, тогда как в Латвии — 21%. Практически во всех странах Европы действуют пониженные ставки на продукты питания — 5-10%.

Есть простая экономическая закономерность, — продолжает бизнесмен. — Ее уже давно сформулировал американский экономист Артур Лаффер. Он доказал, что существует критическая точка, после которой растущие налоги уже не увеличивают доходы бюджета, а, наоборот, снижают их. И эта критическая отметка — около 50% общего налогового бремени».

Мы эту границу уже перешагнули.

Александр ФЕДОТОВ