Проникают в продукты

Существуют виды упаковки, из которых вредные вещества со временем переходят непосредственно в пищевые продукты и накапливаются в организме человека. Доктор Конрад Гроб и его коллеги из лаборатории кантона Цюрих исследовали несколько тысяч упаковочных материалов и пришли к тревожному выводу: большинство содержащихся в них веществ до сих пор не идентифицировано и не проверено на безопасность.

По словам ученого, который является одним из ведущих европейских экспертов в этой области, «вероятно, до 100 000 различных веществ могут проникать из упаковки в продукты питания».

Была серой — стала белой

Те, кто помнит времена до полиэтиленовых пакетов, знают: колбасу и селедку в магазинах заворачивали в бумагу. Она была серой и грубой, зато относительно безопасной.

Сегодня бумажная упаковка чаще всего белого цвета. Современные технологии подготовки бумажной упаковки к производству предполагают использование химически активных веществ. Например, для отбеливания бумаги раньше активно использовали соединения хлора. Эти вещества способны переходить в продукты, особенно если речь идет о жирной пище. В результате человек мог получать изрядную порцию диоксинов — токсичных соединений, весьма опасных для здоровья.

Сейчас использование хлора в производстве упаковки запрещено, но полностью проблема не исчезла: в процессе все равно применяются химически активные вещества.

«Крылатый металл» с подвохом

Алюминий называют «крылатым металлом» — из-за его легкости он широко используется в авиации. Но не только: он присутствует и в различных видах упаковки. Алюминиевые банки, крышки, упаковки Tetra Pak, фольга — все это надежно защищает продукты от внешней среды и при этом отличается малым весом.

Однако есть и минус: алюминий способен растворяться под воздействием кислот и щелочей. То есть, выпив баночку пива или газировки, можно получить и небольшую дозу металла. При длительном воздействии на организм это связывают с риском нарушений нервной системы и репродуктивной функции, проблем с костями и т. д.

Поэтому, чтобы снизить риск, внутреннюю поверхность упаковки покрывают полимерным слоем. Но и здесь возникает вопрос: насколько безопасна уже сама эта защита?

Изделия большой химии

Всем известно, что пластмасса легко трескается. А вот пластиковую бутылку разбить не так-то просто. Главная особенность пластика — гибкость и прочность. Секрет в пластификаторах — добавках, которые делают материал мягким и эластичным. Проблема в том, что эти вещества способны «мигрировать» из упаковки в продукты. И иногда — в довольно значительных количествах.

Один из самых известных и опасных компонентов — бисфенол А. Он используется при производстве поликарбоната и эпоксидных смол и встречается в пищевой упаковке.

Исследования показывают: это вещество может влиять на гормональную систему. Ученые из Мичиганского университета обнаружили бисфенол А в 90% анализов у мужчин с репродуктивными проблемами. Чем выше концентрация этого вещества, тем ниже концентрация семени и тем чаще в сперматозоидах обнаруживаются нарушения ДНК.

Также была выявлена его связь с рядом заболеваний — от нарушений обмена веществ до онкологии.

Особенно опасен бисфенол А для детей: это вещество может нарушать созревание головного мозга у еще не рожденных детей. Именно поэтому в ЕС запрещено использовать его в бутылочках для младенцев.

Другая группа ядовитых веществ, часто встречающихся в упаковке, — фталаты. Они применяются в производстве очень многих изделий из полимеров: напольных покрытий, медикаментов, косметических средств и пищевой упаковки. Мы постоянно подвергаемся воздействию фталатов, которые проникают в наш организм через воздух, кожу и пищу. Сегодня их используют меньше, чем раньше, но они все еще встречаются, например, в уплотнителях крышек для банок с мармеладом или кетчупом, а также в ПВХ-пленке, в которой продается сырная нарезка или свежее мясо.

Так что же делать?

Перечислять вредные вещества, содержащиеся в различных видах упаковки, можно еще долго. Но где же выход? Перейти на натуральное хозяйство и вообще не ходить в магазин мы не можем. Но можно снизить риски, следуя простым правилам.

Пластиковую посуду стоит использовать только в исключительных случаях, когда нет фарфоровой, стеклянной, металлической или деревянной. Важно помнить: пластик стареет. Он становится особенно небезопасным для здоровья при нагреве, повторном замораживании и резких перепадах температур.

Например, при нагреве пластиковой упаковки вероятность выделения бисфенола А возрастает в десятки раз, особенно если она не предназначена для микроволновки.

Откажитесь от привычки хранить хлеб и хлебобулочные изделия в пластиковых пакетах. Лучше использовать хлопчатобумажную, льняную ткань, бумагу или хлебницу из натуральных материалов.

Обращайте внимание на маркировку:

* «снежинка» — можно замораживать;

* «волны» — подходит для микроволновки;

* «тарелочки под душем» — разрешено класть в посудомоечную машину;

* «бокал и вилка» — безопасно для контакта с пищей.

Отдельно стоит следить за кодами пластика (цифры в треугольнике). Желательно избегать:

* 3 (ПВХ),

* 6 (полистирол),

* 7 (прочие пластики).

Более безопасным считается пластик с маркировкой 1 (РЕТ), из которого делают бутылки для воды и соков, одноразовые стаканчики, коробки.

И все же самой безопасной упаковкой остается стекло. Поэтому, если есть возможность, лучше выбирать продукты именно в стеклянной таре.

Александр ФЕДОТОВ