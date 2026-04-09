«Речь идёт о размещении сил и на территории Ирана»: Трамп пригрозил аятоллам

По словам Трампа, американские военные силы — включая корабли, авиацию и личный состав — сохранят свои позиции в регионе до полного выполнения достигнутых договорённостей. Он подчеркнул, что речь идёт о размещении сил как на территории Ирана, так и вблизи него.

Американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий соглашения возможна эскалация конфликта. По его утверждению, ответные действия США будут «более масштабными и мощными, чем когда-либо прежде».

Трамп также отметил, что, несмотря на «ложную риторику», соглашение предполагает отказ Ирана от разработки ядерного оружия, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Как заявил Трамп, Вашингтон достиг всех поставленных военных целей и получил от Тегерана десятипунктное предложение, которое может стать основой для дальнейших переговоров.

В свою очередь, в Тегеране уточняли, что предложенный план включает гарантии ненападения, сохранение контроля над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, отмену санкций и выплату компенсаций.