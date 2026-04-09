Сезон на грани срыва: дорожные строители просят доплат из-за войн

Он отметил, что на строительство дорог и мостов больше всего влияет цена битума, за ней следуют цена топлива и цена газа, и в настоящее время цены на все эти товары значительно выросли.

Берзиньш также отметил, что в годовых контрактах отсутствует система управления рисками, а это значит, что риски ложатся на плечи предпринимателей, в то время как заказчик в этом процессе не участвует.

«Единственный способ хоть как-то спасти этот сезон — обратиться к правительству и сказать: внедрите какую-нибудь индексацию, алгоритмы, чтобы цена, по которой сейчас можно закупать энергетическое сырье, была хоть как-то компенсирована и адекватна», — сказал он.

Берзиньш также упомянул, что с начала конфликта в Иране прошло несколько недель, и хотя уже на следующий день после начала конфликта стало ясно, что цены на энергоносители вырастут, государственные учреждения до сих пор не предприняли соответствующих действий. «К сожалению, должен сказать, что царит довольно много молчания, и мы сейчас не знаем, что делать — начинать строительство или нет», — сказал глава ассоциации.

Он также заявил, что дорожно-строительные компании полностью готовы начать работу, но работы уже не могут быть завершены по той цене, которая, например, была в январе этого года, когда были подписаны годичные контракты. При этом он добавил, что строительные работы возобновились по двух- или трехлетним контрактам, которые включают в себя управление рисками.

«Мы работаем уже две недели. Сейчас мы здесь застряли», — сказал председатель правления ассоциации, добавив, что строительный сезон в Латвии относительно короткий, поэтому шансы завершить все запланированные работы в течение сезона снижаются.

В конце марта этого года латвийская дорожно-строительная компания направила правительству открытое письмо по поводу чрезвычайной ситуации в отрасли дорожного и мостового строительства.

Ассоциация заявила, что конфликт между США, Израилем и Ираном в секторе дорожного строительства, начавшийся в феврале, создал чрезвычайную ситуацию, которая также усугубляется боевыми действиями в Украине. Конфликты резко дестабилизировали мировые энергетические рынки и создали ситуацию, которую невозможно разрешить усилиями отдельных компаний или секторов.

«Рыночные условия настолько нестабильны, что мы совершенно не в состоянии их прогнозировать, перестраховывать или как-либо иначе на них влиять», — говорится в письме, отмечая, например, что цена битума в марте выросла на 15-20%, а его доступность на рынке сократилась, поставки распределяются в приоритетном порядке, каждый заказ необходимо подтверждать заново. Цена природного газа выросла примерно на 60%, а цена дизельного топлива — на 20-43% по сравнению с ценами 2025 года.

В письме также отмечается, что для дорожно-строительных компаний затраты на топливо составляют в среднем 30-40% от эксплуатационных расходов механизмов, предусмотренных в строительных проектах, а это означает общее повышение цен на 21% в портфеле проектов компаний. «В таких обстоятельствах, оставляя решения на усмотрение самих строителей, на наш взгляд, противоречит принципу добросовестности, закрепленному в Гражданском кодексе», — говорится в письме.

В документе также указывается, что такое значительное увеличение затрат невозможно было предсказать даже при самом тщательном анализе рисков, однако это создает ситуацию, когда компании не смогут компенсировать разницу между запланированными в сметах расходами и фактической рыночной ценой товаров и услуг, не поставив под угрозу свою платежеспособность.

«Для членов ассоциации важно, чтобы все держатели государственных ресурсов — государство и органы местного самоуправления — осуществляли государственные закупки в равных условиях и без дискриминации. Действующее регулирование, в котором каждый заказчик использует разные инструменты управления рисками или не использует их вообще, на наш взгляд, абсурдно, поскольку оно угрожает принципу честной конкуренции и создает структурное неравенство между компаниями в отрасли», — говорится в письме.

Ассоциация заявляет, что только ежемесячный перерасчет цен может обеспечить объективный баланс между заказчиками и подрядчиками.

Согласно письму, необходимы быстрые и решительные действия по ряду вопросов, включая определение алгоритмов механизма индексации цен, предоставление государственным заказчикам полномочий заключать дополнительные соглашения о продлении сроков в случаях форс-мажора, а также поручение им разработать единую систему управления рисками для государственных и местных закупок, обеспечивающую оперативное реагирование как заказчиков, так и подрядчиков на очевидные рыночные колебания.

Ассоциация «Latvijas ceļu būvētājs» (Латвийский строитель дорог) была создана для представления интересов компаний, занимающихся строительством дорог и мостов, в вопросах, касающихся их деятельности, и, в сотрудничестве с государственными и местными органами власти, для решения проблем, актуальных для отрасли. Ассоциация представляет интересы 15 компаний, занимающих ведущие позиции в отрасли, связанной со строительством дорожной и мостовой инфраструктуры.