Сезон на грани срыва: дорожные строители просят доплат из-за войн

9 апреля, 2026 11:07

Новости Латвии

Из-за резкого роста затрат дорожно-строительные компании не могут выполнить запланированные работы, заявил Андрис Берзиньш, председатель правления Латвийской ассоциации дорожно-строительных компаний (LCB), в интервью программе «Рита-панорама» на Латвийском телевидении в четверг.

Он отметил, что на строительство дорог и мостов больше всего влияет цена битума, за ней следуют цена топлива и цена газа, и в настоящее время цены на все эти товары значительно выросли.

Берзиньш также отметил, что в годовых контрактах отсутствует система управления рисками, а это значит, что риски ложатся на плечи предпринимателей, в то время как заказчик в этом процессе не участвует.

«Единственный способ хоть как-то спасти этот сезон — обратиться к правительству и сказать: внедрите какую-нибудь индексацию, алгоритмы, чтобы цена, по которой сейчас можно закупать энергетическое сырье, была хоть как-то компенсирована и адекватна», — сказал он.

Берзиньш также упомянул, что с начала конфликта в Иране прошло несколько недель, и хотя уже на следующий день после начала конфликта стало ясно, что цены на энергоносители вырастут, государственные учреждения до сих пор не предприняли соответствующих действий. «К сожалению, должен сказать, что царит довольно много молчания, и мы сейчас не знаем, что делать — начинать строительство или нет», — сказал глава ассоциации.

Он также заявил, что дорожно-строительные компании полностью готовы начать работу, но работы уже не могут быть завершены по той цене, которая, например, была в январе этого года, когда были подписаны годичные контракты. При этом он добавил, что строительные работы возобновились по двух- или трехлетним контрактам, которые включают в себя управление рисками.

«Мы работаем уже две недели. Сейчас мы здесь застряли», — сказал председатель правления ассоциации, добавив, что строительный сезон в Латвии относительно короткий, поэтому шансы завершить все запланированные работы в течение сезона снижаются.

В конце марта этого года латвийская дорожно-строительная компания направила правительству открытое письмо по поводу чрезвычайной ситуации в отрасли дорожного и мостового строительства.

Ассоциация заявила, что конфликт между США, Израилем и Ираном в секторе дорожного строительства, начавшийся в феврале, создал чрезвычайную ситуацию, которая также усугубляется боевыми действиями в Украине. Конфликты резко дестабилизировали мировые энергетические рынки и создали ситуацию, которую невозможно разрешить усилиями отдельных компаний или секторов.

«Рыночные условия настолько нестабильны, что мы совершенно не в состоянии их прогнозировать, перестраховывать или как-либо иначе на них влиять», — говорится в письме, отмечая, например, что цена битума в марте выросла на 15-20%, а его доступность на рынке сократилась, поставки распределяются в приоритетном порядке, каждый заказ необходимо подтверждать заново. Цена природного газа выросла примерно на 60%, а цена дизельного топлива — на 20-43% по сравнению с ценами 2025 года.

В письме также отмечается, что для дорожно-строительных компаний затраты на топливо составляют в среднем 30-40% от эксплуатационных расходов механизмов, предусмотренных в строительных проектах, а это означает общее повышение цен на 21% в портфеле проектов компаний. «В таких обстоятельствах, оставляя решения на усмотрение самих строителей, на наш взгляд, противоречит принципу добросовестности, закрепленному в Гражданском кодексе», — говорится в письме.

В документе также указывается, что такое значительное увеличение затрат невозможно было предсказать даже при самом тщательном анализе рисков, однако это создает ситуацию, когда компании не смогут компенсировать разницу между запланированными в сметах расходами и фактической рыночной ценой товаров и услуг, не поставив под угрозу свою платежеспособность.

«Для членов ассоциации важно, чтобы все держатели государственных ресурсов — государство и органы местного самоуправления — осуществляли государственные закупки в равных условиях и без дискриминации. Действующее регулирование, в котором каждый заказчик использует разные инструменты управления рисками или не использует их вообще, на наш взгляд, абсурдно, поскольку оно угрожает принципу честной конкуренции и создает структурное неравенство между компаниями в отрасли», — говорится в письме.

Ассоциация заявляет, что только ежемесячный перерасчет цен может обеспечить объективный баланс между заказчиками и подрядчиками.

Согласно письму, необходимы быстрые и решительные действия по ряду вопросов, включая определение алгоритмов механизма индексации цен, предоставление государственным заказчикам полномочий заключать дополнительные соглашения о продлении сроков в случаях форс-мажора, а также поручение им разработать единую систему управления рисками для государственных и местных закупок, обеспечивающую оперативное реагирование как заказчиков, так и подрядчиков на очевидные рыночные колебания.

Ассоциация «Latvijas ceļu būvētājs» (Латвийский строитель дорог) была создана для представления интересов компаний, занимающихся строительством дорог и мостов, в вопросах, касающихся их деятельности, и, в сотрудничестве с государственными и местными органами власти, для решения проблем, актуальных для отрасли. Ассоциация представляет интересы 15 компаний, занимающих ведущие позиции в отрасли, связанной со строительством дорожной и мостовой инфраструктуры.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

