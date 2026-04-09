Над Балтикой перехвачен российский Ил-76: португальцы заступили на дежурство

"Основной задачей будет мониторинг активности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации. Это поможет сдерживанию за счет военно-морского присутствия НАТО, его усилению в самых важных для альянса морских зонах", - сообщило португальское военное командование.

Миссия на эстонской авиабазе Эмари продлится 4 месяца. Для ВВС Португалии это девятое участие в охране воздушного пространства стран Балтии и второе - в Эстонии. Начальник штаба ВВС республики Фреди Кару поблагодарил итальянских военнослужащих за охрану воздушного пространства, поздравив с заступлением на пост португальцев. Их подразделение, помимо группы военнослужащих и военного корабля, также включает в себя четыре истребителя F-16AM.

В среду стало известно, что они осуществили перехват и контроль над российским самолётом Ил-76ТД в небе над Балтийским морем. ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство региона с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.

