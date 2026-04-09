Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Над Балтикой перехвачен российский Ил-76: португальцы заступили на дежурство

Euronews 9 апреля, 2026 10:38

Португалия отправила в Балтийском море фрегат NRP D. Francisco de Almeida и четыре истребителя.
Португалия, принявшая в начале апреля у Италии эстафету по охране воздушного пространства над Эстонией, направила в Балтийское море фрегат NRP D. Francisco de Almeida под командованием Нуну Жозе Фигейреду Агрейру. Вместе с командой из 165 военнослужащих он примет участие в операции Brilliant Shield.

"Основной задачей будет мониторинг активности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации. Это поможет сдерживанию за счет военно-морского присутствия НАТО, его усилению в самых важных для альянса морских зонах", - сообщило португальское военное командование.

Миссия на эстонской авиабазе Эмари продлится 4 месяца. Для ВВС Португалии это девятое участие в охране воздушного пространства стран Балтии и второе - в Эстонии. Начальник штаба ВВС республики Фреди Кару поблагодарил итальянских военнослужащих за охрану воздушного пространства, поздравив с заступлением на пост португальцев. Их подразделение, помимо группы военнослужащих и военного корабля, также включает в себя четыре истребителя F-16AM.

В среду стало известно, что они осуществили перехват и контроль над российским самолётом Ил-76ТД в небе над Балтийским морем. ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство региона с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

