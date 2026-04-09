Эксклюзивные ковры из РФ, 24 поддона с «вином Лукашенко»: куда девают «нарушившие санкции» товары?

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в санкционные списки ЕС постепенно включаются все новые товары и услуги.

За четыре года Государственному агентству обеспечения удалось продать на аукционах примерно треть переданных на хранение конфискованных товаров, что пополнило госбюджет на 2,4 млн евро, однако большая часть товаров по-прежнему ожидает реализации.

Экспорт запрещенных товаров является самым распространенным нарушением санкций, говорит прокурор Салвис Скайстайс из отдела особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры. Нарушители теряют конфискованные товары и получают крупные штрафы, общая сумма которых уже превысила 3 млн евро.

10% нарушений - намного более серьезные случаи, когда российским компаниям предоставлялись услуги или поставлялись товары для военных целей. За это грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

В прошлом году таможенное управление Службы государственных доходов выявило 4356 нарушений, связанных с несоблюдением санкций в отношении России и Белоруссии, и в 1460 случаях было запрещено вывозить или ввозить грузы. Из них 1340 случаев были попытками экспорта неразрешенных товаров.

Директор таможенного управления Раймондс Зукулс отмечает, что в прошлом году были внесены изменения в законы, которые позволяют применять к виновным административные штрафы, если стоимость подпадающих под санкции товаров не превышает 10 тысяч евро, тогда как ранее за это была предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовные процессы занимают много времени и требуют значительных ресурсов, а административные процессы более эффективны и обеспечивают быстрое наказание. При этом штрафы весьма значительны: для физических лиц - до 10 тысяч евро, а для юридических - от 10 до 30 тысяч евро, и именно это сдерживает нарушителей.

