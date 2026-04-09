Эксклюзивные ковры из РФ, 24 поддона с «вином Лукашенко»: куда девают «нарушившие санкции» товары?

© LETA 9 апреля, 2026 09:54

Эксклюзивные ковры из России, предназначенные для рынка Молдовы, пять морских контейнеров с минеральными удобрениями из Белоруссии, 24 поддона с "вином Лукашенко", автозапчасти и даже машинное масло в металлических бочках - все эти товары хранятся на складе Государственного агентства обеспечения в Риге. Таможенники конфисковали их как подпадающие под санкции - их запрещено экспортировать из ЕС в Россию и Белоруссию или импортировать из этих стран.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в санкционные списки ЕС постепенно включаются все новые товары и услуги.

За четыре года Государственному агентству обеспечения удалось продать на аукционах примерно треть переданных на хранение конфискованных товаров, что пополнило госбюджет на 2,4 млн евро, однако большая часть товаров по-прежнему ожидает реализации.

Экспорт запрещенных товаров является самым распространенным нарушением санкций, говорит прокурор Салвис Скайстайс из отдела особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры. Нарушители теряют конфискованные товары и получают крупные штрафы, общая сумма которых уже превысила 3 млн евро.

10% нарушений - намного более серьезные случаи, когда российским компаниям предоставлялись услуги или поставлялись товары для военных целей. За это грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

В прошлом году таможенное управление Службы государственных доходов выявило 4356 нарушений, связанных с несоблюдением санкций в отношении России и Белоруссии, и в 1460 случаях было запрещено вывозить или ввозить грузы. Из них 1340 случаев были попытками экспорта неразрешенных товаров.

Директор таможенного управления Раймондс Зукулс отмечает, что в прошлом году были внесены изменения в законы, которые позволяют применять к виновным административные штрафы, если стоимость подпадающих под санкции товаров не превышает 10 тысяч евро, тогда как ранее за это была предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовные процессы занимают много времени и требуют значительных ресурсов, а административные процессы более эффективны и обеспечивают быстрое наказание. При этом штрафы весьма значительны: для физических лиц - до 10 тысяч евро, а для юридических - от 10 до 30 тысяч евро, и именно это сдерживает нарушителей.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

