Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии - 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, в том числе 189,5 от излечимых и 309,0 от предотвратимых заболеваний. Это девять тысяч человек в год.

Следующими за Латвией по этим показателям идут Венгрия (472,7) и Румыния (463,7).

Показатель Латвии в два раза превышает средний уровень по ЕС.

"В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние на экономику страны, так как означает меньшую численность населения, более низкую занятость, более низкие производительность труда, доходы и удовлетворенность жизнью", - отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Во всех странах смертность увеличивается с возрастом, однако в Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС - лишь в 67 лет.

Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте (30-45 лет) в Латвии в три раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании.

На эту статистику в Латвии больше всего влияют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, проблемы с употреблением алкоголя и т.д.

"Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов, например, относительно низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни - высокого потребления табака и алкоголя, избыточного веса, низкого потребления фруктов и овощей, недостаточной физической активности, социальной отчужденности", - отмечает Красноперов.

(Diena)