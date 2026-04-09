А могли бы вылечить: почему латвийцы умирают от болезней чаще других в ЕС? (1)

© LETA 9 апреля, 2026 10:09

Новости Латвии 1 комментариев

Около одного миллиона человек в возрасте до 75 лет в 2023 году умерли в ЕС от заболеваний, которые можно было вылечить или предотвратить.

Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии - 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, в том числе 189,5 от излечимых и 309,0 от предотвратимых заболеваний. Это девять тысяч человек в год.

Следующими за Латвией по этим показателям идут Венгрия (472,7) и Румыния (463,7).

Показатель Латвии в два раза превышает средний уровень по ЕС.

"В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние на экономику страны, так как означает меньшую численность населения, более низкую занятость, более низкие производительность труда, доходы и удовлетворенность жизнью", - отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.

Во всех странах смертность увеличивается с возрастом, однако в Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС - лишь в 67 лет.

Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте (30-45 лет) в Латвии в три раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании.

На эту статистику в Латвии больше всего влияют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, проблемы с употреблением алкоголя и т.д.

"Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов, например, относительно низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни - высокого потребления табака и алкоголя, избыточного веса, низкого потребления фруктов и овощей, недостаточной физической активности, социальной отчужденности", - отмечает Красноперов.

(Diena)

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 11:25

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (1)

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (1)

Наука 10:37

Наука 1 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (1)

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 1 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

