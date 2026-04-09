Косатки помогали людям охотиться: история, в которую трудно поверить !

Когда в бухту Twofold Bay заходили киты, косатки загоняли их ближе к берегу. Самого известного самца звали Старый Том. По воспоминаниям местных, он подплывал к причалу и бил хвостом по воде, будто подавая сигнал. После этого китобои выходили в море.

Дальше всё происходило быстро. Косатки не давали киту уйти в океан, а люди добивали его гарпунами. После охоты тушу оставляли в воде. Косатки получали свою часть — язык и губы. Этот обычай даже получил название — «Закон языка».

История длилась десятилетиями. Одни и те же семьи китобоев работали с одними и теми же группами косаток. Поведение, судя по всему, передавалось — и у людей, и у животных.

Старый Том погиб в 1930 году. Его тело нашли в бухте. Позже выяснилось, что зубы у косатки были сильно стёрты — возможно, из-за того, что он хватал канаты во время охоты. Сегодня его скелет хранится в музее Идена.

Учёные подтверждают: сотрудничество между людьми и косатками в этом районе действительно существовало. Но добавляют важную деталь — со временем эту историю могли немного приукрасить. А сами традиции, вероятно, появились ещё до европейских китобоев.

И от этого она становится только страннее.