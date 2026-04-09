Косатки помогали людям охотиться: история, в которую трудно поверить !

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 09:21

Животные 0 комментариев

В австралийском городе Иден больше полувека происходило нечто странное. Косатки не просто жили рядом с людьми — они помогали китобоям охотиться.

Когда в бухту Twofold Bay заходили киты, косатки загоняли их ближе к берегу. Самого известного самца звали Старый Том. По воспоминаниям местных, он подплывал к причалу и бил хвостом по воде, будто подавая сигнал. После этого китобои выходили в море.

Дальше всё происходило быстро. Косатки не давали киту уйти в океан, а люди добивали его гарпунами. После охоты тушу оставляли в воде. Косатки получали свою часть — язык и губы. Этот обычай даже получил название — «Закон языка».

История длилась десятилетиями. Одни и те же семьи китобоев работали с одними и теми же группами косаток. Поведение, судя по всему, передавалось — и у людей, и у животных.

Старый Том погиб в 1930 году. Его тело нашли в бухте. Позже выяснилось, что зубы у косатки были сильно стёрты — возможно, из-за того, что он хватал канаты во время охоты. Сегодня его скелет хранится в музее Идена.

Учёные подтверждают: сотрудничество между людьми и косатками в этом районе действительно существовало. Но добавляют важную деталь — со временем эту историю могли немного приукрасить. А сами традиции, вероятно, появились ещё до европейских китобоев.

И от этого она становится только страннее.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

