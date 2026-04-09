Суд запретил деятельность структурных подразделений "Мемориала" на территории России.
Накануне судебного заседания 9 апреля одна из организаций в сети "Мемориала" - Центр защиты прав человека - обнародовала заявление, что "переживет путинский режим и сможет открыто вернуться в Россию". В тексте подчеркивается, что на сегодняшний день организации с названием "Мемориал" больше нет, но принятое судебное решение позволит российским властям репрессировать любые "мемориальские" проекты, их участников и сторонников.
Движение "Мемориал" признали в РФ экстремистской организацией. Об этом сообщают государственные информагентства. Суд запретил деятельность структурных подразделений "Мемориала" на территории России.
Накануне судебного заседания 9 апреля одна из организаций в сети "Мемориала" -… pic.twitter.com/sst26RWEYq