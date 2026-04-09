Перец плюс мята: учёные нашли кухонную «бомбу» против воспаления

Исследователи из Tokyo University of Science обнаружили, что обычные растительные вещества из повседневных продуктов могут усиливать эффект друг друга… в сотни раз.

И звучит это почти как рецепт с кухни:

перец + мята + эвкалипт.

Речь идёт о веществах, которые давно известны:

— капсаицин (перец)

— ментол (мята)

— цинеол (эвкалипт)

По отдельности они дают умеренный противовоспалительный эффект. Но вместе — происходит совсем другое.

В лаборатории, на иммунных клетках, их комбинации снижали воспалительные сигналы в десятки и даже сотни раз сильнее, чем каждый компонент по отдельности.

И это не «магия».

Учёные объясняют: разные вещества включают разные механизмы внутри клетки. Когда они работают одновременно — эффект усиливается.

Что особенно интересно — это меняет сам подход к «полезной еде».

Раньше искали один мощный компонент.

Теперь всё больше похоже на другое:

важна не сила одного ингредиента, а их сочетание.

Пока это лабораторные данные — на клетках, а не на людях.

Но намёк уже понятен: привычные сочетания продуктов могли работать лучше, чем мы думали.

И, возможно, дело не в том, что мы едим.

А в том — что мы смешиваем.

