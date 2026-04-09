Перец плюс мята: учёные нашли кухонную «бомбу» против воспаления

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 15:44

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока все ищут одну «суперспецию», учёные сделали неожиданное открытие: работает не один ингредиент — а их комбинация.

Исследователи из Tokyo University of Science обнаружили, что обычные растительные вещества из повседневных продуктов могут усиливать эффект друг друга… в сотни раз.

И звучит это почти как рецепт с кухни:
перец + мята + эвкалипт.

Речь идёт о веществах, которые давно известны:
— капсаицин (перец)
— ментол (мята)
— цинеол (эвкалипт)

По отдельности они дают умеренный противовоспалительный эффект. Но вместе — происходит совсем другое.

В лаборатории, на иммунных клетках, их комбинации снижали воспалительные сигналы в десятки и даже сотни раз сильнее, чем каждый компонент по отдельности.

И это не «магия».

Учёные объясняют: разные вещества включают разные механизмы внутри клетки. Когда они работают одновременно — эффект усиливается.

Что особенно интересно — это меняет сам подход к «полезной еде».

Раньше искали один мощный компонент.
Теперь всё больше похоже на другое:

важна не сила одного ингредиента, а их сочетание.

Пока это лабораторные данные — на клетках, а не на людях.
Но намёк уже понятен: привычные сочетания продуктов могли работать лучше, чем мы думали.

И, возможно, дело не в том, что мы едим.
А в том — что мы смешиваем.
 

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

