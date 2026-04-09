Лиса, Гослинг и космос: кардиган из нового фильма сводит интернет с ума

На фантастической премьере "Проект "Аве Мария"" с Райаном Гослингом в главной роли зрители внезапно нашли главный объект обсуждения. И это не космос, не сюжет и даже не инопланетяне.

Это кардиган.

Тот самый — с лисой.

В кадре он появляется как будто случайно. Но эффект — как от вирусного хита. Соцсети уже называют его «самым культовым кардиганом» последних лет.

И это при том, что фильм и без того собрал всё, что любят зрители: юмор, трогательную историю и масштабную космическую миссию.

Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер сделали ставку на смесь науки и лёгкости — и попали точно. Но именно уютный, слегка нелепый на вид кардиган неожиданно стал тем самым «якорем», за который зацепился интернет.

И тут есть нюанс.

Этот кардиган — не просто реквизит. Его дизайн уходит корнями в 1950-е годы и связан с канадским брендом Mary Maxim. В оригинале это были волки, следы лап и классический узор ручной вязки.

Сегодня — лиса. И новый вирусный эффект.

Гардероб героя в фильме вообще играет на контрасте: ретро-худи, ироничные футболки и ощущение «человека не из будущего». Но именно этот кардиган оказался тем самым элементом, который хочется не просто запомнить — а найти и купить.

И, похоже, у интернета появился новый ответ на вопрос: что делает образ культовым.

Не спецэффекты.

Не сюжет.

А правильный кардиган.