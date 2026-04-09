«Особый взгляд» — одна из двух официальных конкурсных программ Каннского фестиваля.

Фильм основан на идее актёра Карлиса Арнольда Авотса и рассказывает историю взросления знаменитой латвийской баскетболистки Ульяны Семёновой. Действие картины происходит в конце 1960-х годов в Латвии. Главная героиня — высокая девочка из семьи старообрядцев в глухой латвийской деревне — попадает в рижскую баскетбольную команду и проходит сложный путь принятия себя и поиска своего места в мире.

Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что «Уля» смогла обойти тысячи заявок со всего мира и попасть в официальную программу главного кинофестиваля планеты. Фильм создан при совместном производстве Латвии, Эстонии, Литвы и Польши.

Мировая премьера «Ули» состоится в мае на Каннском кинофестивале, а латвийская премьера запланирована на осень 2026 года.