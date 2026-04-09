В Нарве не стали менять названия остановок на ул. Пушкина, не говоря уж о самой улице

Остановки на улице Пушкина предполагалось переименовать в Tuleviku, но после того, как в комиссию по названиям при Нарвской горуправе поступило несколько писем от обеспокоенных нарвитян, было решено имя русского поэта двум остановкам оставить, сообщает "Нарвская газета".

По словам директора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Кайе Эно, это решение соответствует и рекомендациям Института эстонского языка, который советует по возможности называть остановки по улицам или расположенным рядом улицам.

Кроме того, было решено оставить остановку Kreenholmi keskus, которую изначально хотели переименовать в Välja.