Мог уснуть навсегда: в Кулдиге спасли спящего в задымленной квартире

Вчера приблизительно в 21:30 в службу поступил вызов на улицу Виркас в Кулдиге, где в дымоходе двухэтажного жилого дома горела сажа. На втором этаже здания образовалось задымление. При осмотре здания в одной из квартир спасатели нашли и разбудили спавшего человека, после чего ликвидировали горение в дымоходе.

Минувшей ночью ГПСС получила вызов в Калнциемсскую волость Елгавского края, где в котельной двухэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади девяти квадратных метров, а также сажа в дымоходе. До прибытия спасателей из здания эвакуировались два человека.

Во вторник утром был получен вызов на улицу Лиела в Елгаве, где на третьем этаже пятиэтажного общественного здания горели электрическая плита и вытяжка. Из здания эвакуировались 67 человек. Пожарные провели проветривание помещений.

За сутки пожарные также получили 13 вызовов в связи со сломанными ветром деревьями, преграждавшими проезжую часть дорог.

