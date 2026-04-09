Президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте собирается обсудить возможный выход США из альянса. "Думаю, президент обсудит это с генеральным секретарем Рютте через пару часов", - заявила в среду, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Вашингтоне. По ее словам, Трамп хочет провести "очень открытый и честный разговор" с Рютте.

Ливитт повторила обвинение Трампа в том, что союзники бросили США в войне с Ираном. НАТО "отвернулась от Соединенных Штатов в последние шесть недель", - сказала она. По ее словам, НАТО "провалила" это испытание. Трамп неоднократно выражал свое недовольство тем, что европейские союзники не желают помочь США вновь открыть Ормузский пролив.

Ранее Трамп и госсекретарь Марко Рубио объявили о своем намерении пересмотреть членство США в НАТО после окончания войны с Ираном. Впоследствии Рютте выразил понимание позиции обеих сторон. Он считается посредником между Трампом и остальными членами Североатлантического альянса.

По словам представителя НАТО, в ходе переговоров в в Белом домеРютте и Трамп также намерены обсудить "текущую ситуацию в области безопасности", "в том числе в контексте Ирана и продолжающейся агрессивной войны России против Украины". Еще одной темой повестки дня, как сообщается, станет углубление трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.