Белый дом: Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО (2)

© Deutsche Welle 9 апреля, 2026 10:11

Мир

Трамп, Рютте

Трамп намерен провести с генсеком НАТО Рютте "открытый и честный разговор", заявила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, альянс "отвернулся от Соединенных Штатов" после начала войны в Иране.

Президент Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте собирается обсудить возможный выход США из альянса. "Думаю, президент обсудит это с генеральным секретарем Рютте через пару часов", - заявила в среду, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Вашингтоне. По ее словам, Трамп хочет провести "очень открытый и честный разговор" с Рютте.

Ливитт повторила обвинение Трампа в том, что союзники бросили США в войне с Ираном. НАТО "отвернулась от Соединенных Штатов в последние шесть недель", - сказала она. По ее словам, НАТО "провалила" это испытание. Трамп неоднократно выражал свое недовольство тем, что европейские союзники не желают помочь США вновь открыть Ормузский пролив.

Ранее Трамп и госсекретарь Марко Рубио объявили о своем намерении пересмотреть членство США в НАТО после окончания войны с Ираном. Впоследствии Рютте выразил понимание позиции обеих сторон. Он считается посредником между Трампом и остальными членами Североатлантического альянса.

По словам представителя НАТО, в ходе переговоров в в Белом домеРютте и Трамп также намерены обсудить "текущую ситуацию в области безопасности", "в том числе в контексте Ирана и продолжающейся агрессивной войны России против Украины". Еще одной темой повестки дня, как сообщается, станет углубление трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.

Комментарии (2)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (2)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (2)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (2)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (2)

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (2)

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

