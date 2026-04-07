Невидимый ручной тормоз латвийской экономики: что же это?

7 апреля, 2026 10:39

Невидимым ручным тормозом латвийской экономики является критически низкое кредитование. Отставание от других стран Балтии в кредитовании измеряется миллиардами, свидетельствуют доступные статистические данные.

Общий кредитный портфель банков и небанковских кредиторов в Латвии сейчас составляет 18,9 млрд евро.

Из них 16,6 млрд - это финансирование, выданное коммерческими банками, а кредитный портфель других выдающих кредиты организаций, включая дочерние общества банков (в основном лизинговые дочерние предприятия банков), составляет 1,3 млрд евро, или всего 7% от общего объема.

Изначально эти цифры могут показаться значительными, однако динамика кредитования и сравнение с соседними странами открывают совершенно другую картину.

С 2016 года - то есть за десять лет, несмотря на значительный рост зарплат и доходов, а также рост кредитоспособности предприятий и домохозяйств, - общий объем кредитного портфеля банков и небанковских кредиторов в Латвии вырос всего примерно на 1 млрд евро, едва превысив 18-миллиардный рубеж.

Между тем в Литве кредитный портфель за этот период удвоился - до 37,5 млрд евро, а в Эстонии, несмотря на значительно меньшее число жителей, достиг 26,5 млрд евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, оценивая сложившуюся ситуацию, признает, что финансовая система стабильна, но остается существенный неиспользованный потенциал. И по сравнению с другими европейскими странами показатель кредитования также критически низок.

По данным "Eurostat", в 2024 году общие обязательства частного сектора в Латвии составляли около 55% ВВП, тогда как в Евросоюзе в среднем этот показатель достиг 123%. Чтобы Латвия достигла среднего показателя по Евросоюзу, общий кредитный портфель банков частного сектора и небанков должен увеличиться более чем в два раза, или примерно еще на 22 млрд евро.

Это означает, что предприятиям часто не хватает финансирования на приобретение нового оборудования, автоматизацию процессов, развитие экспорта и повышение конкурентоспособности. А на уровне домохозяйств это означает меньше нового и обновленного жилья, большую отсталость в энергоэффективности жилья от соседних стран, более низкую мобильность и в целом меньший денежный оборот в экономике. Слабость латвийского кредитования - это не только вопрос спроса.

Это также вопрос доступности, цены, скорости процессов и структуры рынка.

(Dienas Bizness)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

