Кто недоплатил? Налоговые поступления отстают от плана (ЦИФРЫ)

В государственном совокупном бюджете налоговые поступления за первые два месяца 2026 года составили 2,536 млрд евро, что на 10,9 млн евро (-0,4%) меньше, чем планировалось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 90,2 млн евро (3,7%).

В том числе в государственном бюджете доходы от налогов составили 2,148 млрд евро, что на 89,7 млн евро (4,4%) больше по сравнению с планом, тогда как в бюджетах самоуправлений - 388,4 млн евро, что на 100,6 млн евро (-20,6%) меньше, чем планировалось.

В государственной накопительной пенсионной системе налоговые поступления за первые два месяца составили 130,9 млн евро, что на 4,6 млн евро (3,7%) больше, чем планировалось.

Больше всего поступлений получено от взносов социального страхования - 976 млн евро, что на 0,3% меньше по сравнению с запланированным.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) составили 691,3 млн евро - это на 2,8% больше, чем планировалось, тогда как поступления от подоходного налога с населения - 524,5 млн евро, что на 5% меньше по сравнению с планом.

Поступления от акцизного налога составили 211,5 млн евро, что на 1,8% меньше, чем было запланировано.

Поступления от налога на прибыль предприятий составили 129,2 млн евро (+31,8% к плану), а от налога на недвижимость - 48,7 млн евро (-5,5%).

Налог на эксплуатацию транспортных средств за два месяца этого года принес 24,4 млн евро (+1,8%), тогда как взносы солидарности составили 17,3 млн евро (-44,2%).

Поступления от налога на природные ресурсы в указанный период составили 16,3 млн евро (-25,6%), таможенные пошлины - 12,2 млн евро (-6,4%), а налог на лотереи и азартные игры - 10,3 млн евро (+0,5%).

Налог на служебные легковые автомобили составил 4,3 млн евро (-16,6%), а налог на электроэнергию - 1 млн евро (+1,5%).

В Министерстве финансов отмечают, что общие доходы совокупного бюджета за первые два месяца составили 3,5 млрд евро, что на 651,3 млн евро, или 22,5% больше, чем годом ранее.

Доходы от иностранной финансовой помощи выросли на 433 млн евро - в начале года были получены выплаты от Европейской комиссии в рамках фондов ЕС на период 2021-2027 годов. В частности, из Европейского фонда регионального развития поступило на 242 млн евро больше, из Фонда сплочения - на 60,8 млн евро больше, из Европейского социального фонда и Фонда справедливого перехода - более чем на 41 млн евро больше.

В министерстве отмечают, что в дальнейшем ожидается еще более высокий уровень поступлений из фондов ЕС.

В то же время с учетом остатка на едином налоговом счете налоговые поступления совокупного бюджета выросли на 141,4 млн евро (6,2%), достигнув 2,414 млрд евро.

Минфин отмечает, что выросли поступления от потребительских налогов, в том числе НДС - на 64,8 млн евро, или 10,3%. По данным налоговой службы, платежи по НДС за два месяца увеличились на 7,5%, а возвраты - на 1,9%. Основной вклад обеспечили торговля, энергетика и сектор услуг.

Поступления от акцизного налога выросли на 16,6 млн евро, или 8,5% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост наблюдался в доходах от нефтепродуктов, тогда как по табачным изделиям уровень остался близким к прошлогоднему.

С 1 января повышены ставки акцизных налогов, напомнил Минфин. При этом потребление нефтепродуктов в декабре прошлого и январе текущего года по сравнению с тем же периодом годом ранее выросло на 8,6% (дизельного топлива - на 7,6%, бензина - на 9,8%), тогда как потребление сигарет и алкоголя сократилось соответственно на 10,3% и 2,7%.

На доходы от налогов на рабочую силу продолжает влиять налоговая реформа 2025 года - перераспределение взносов социального страхования и увеличение налоговых льгот.

Взносы социального страхования (без учета второго пенсионного уровня) выросли до 845,1 млн евро (+7%), тогда как поступления от подоходного налога снизились до 524,5 млн евро (-6% по сравнению с прошлым годом).

Фонд оплаты труда в декабре 2025 года и январе 2026 года вырос на 4,7%, чему способствовало повышение минимальной зарплаты с 740 до 780 евро. Однако темпы роста замедлились (годом ранее - 5,8%).

Поступления от налога на прибыль предприятий по сравнению с прошлым годом сократились на 27,9 млн евро, или 17,8%. Это связано с изменениями налогового регулирования и поведением налогоплательщиков в конце 2024 года, когда компании более активно распределяли прибыль и выплачивали дивиденды, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка подоходного налога в размере 3%.