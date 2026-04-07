Оформление своей квартиры на родителей: есть ли юридические риски?

«Семь секретов» 7 апреля, 2026 09:12

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я купил квартиру и оформил ее на отца, потому что у меня могут возникнуть проблемы из-за долгов, чтобы кредиторы не могли арестовать или отобрать квартиру. Может ли отец распоряжаться ею без моего согласия, если я ее купил и живу в ней (есть декларация по ее адресу), оплачиваю все счета, но он указан как собственник в Земельной книге?

Положения Гражданского закона устанавливают, что собственником недвижимого имущества признается только тот, кто таковым записан в Земельной книге. Поэтому, если вы купили квартиру и оформили ее в собственность на имя отца, чтобы, как вам казалось, защитить ее от возможных рисков (например долгов, претензий кредиторов или других проблем), даже если вы в ней фактически проживаете, оплачиваете счета, связанные с пользованием квартирой, и по адресу квартиры зарегистрирована ваша декларация места жительства, с юридической точки зрения это не делает вас контролирующим владельцем квартиры — юридически собственником является именно тот, на кого оформлена запись в Земельной книге, - ваш отец.

Права собственника

Собственность — это право полной власти над вещью, то есть право владеть и использовать ее, получать от нее все возможные выгоды, распоряжаться ею и в установленном порядке требовать ее обратно у любого третьего лица с иском о собственности. И именно собственник имеет эти полномочия в полной мере.

Регистрация собственности в Земельной книге подтверждает право собственности на недвижимость, и именно указанное там лицо является собственником. Следовательно, ваш отец может самостоятельно принимать решения в отношении квартиры и без вашего согласия распоряжаться ею — продать, сдавать в аренду, подарить кому угодно и т. д.

Кроме того, в отношении квартиры возникают имущественные риски, например, по долгам или исполнительным производствам, если они имеются или появятся у отца.

Юридические риски и возможности собственника

Иными словами, юридически квартира уже не ваша, даже если вы ее фактически купили и фактически живете в ней. Это уже чужое имущество, и вы не обладаете теми правами, которые имели бы как собственник.

Напротив, отец, как собственник, может в любой момент продать квартиру или подарить ее другим лицам без вашего согласия. Если отношения с ним изменятся, то вы юридически не будете иметь права блокировать сделку или распоряжение квартирой.

Если у вашего отца возникнут долги или будет наложено принудительное взыскание (например долг по налогам, штрафам и т. п.), то судебные исполнители смогут обратить взыскание на его имущество, включая квартиру, которая пусть и формально, но записана на него.

Помимо этого, существуют также наследственные последствия. Отец может завещать квартиру кому угодно или заключить в отношении нее договор наследования.

Заключение

Оформление квартиры на родителей ради своей «безопасности» — распространенная, но часто неэффективная стратегия, потому что по закону собственник и лицо, финансировавшее покупку, — это разные лица. И такая схема создает больше рисков, чем реальной защиты от них.

Чтобы обезопасить свое имущество, рекомендуем обратиться к юристу или адвокату для подбора легальных механизмов, позволяющих сохранить контроль над квартирой.

Комментарии (0)
