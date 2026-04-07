Всегда говоришьс другим «да»? Вот чем это неожиданно оборачивается

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 10:02

Азбука здоровья

Ты соглашаешься помочь, даже если нет сил, берёшь на себя лишнее и улыбаешься, когда внутри уже на пределе. Кажется, что это просто характер — быть удобной, надёжной, «хорошей». Но психологи всё чаще говорят: привычка угождать другим может напрямую влиять не только на настроение, но и на здоровье.

Особенно если речь о так называемом «самозаглушении» — когда человек подавляет собственные эмоции и потребности, чтобы никого не расстроить и не вызвать конфликт. Исследование University of Plymouth показало, что женщины с фибромиалгией чаще других описывают у себя такую модель поведения на протяжении всей жизни. А данные, опубликованные в PsyCh Journal, связывают склонность угождать с более низким уровнем психического благополучия.

Механика при этом довольно простая. Человек говорит «да», избегает напряжения, получает благодарность — и организм реагирует выбросом дофамина. Возникает ощущение облегчения и даже удовольствия, которое закрепляет поведение. Со временем одобрение окружающих становится своего рода внутренним топливом, без которого уже сложно действовать иначе.

Парадокс в том, что чем больше усилий тратится на других, тем меньше окружающие задумываются о состоянии самого человека. Благодарность есть, но вопрос «а тебе это по силам?» звучит редко. В массовой культуре этот сценарий узнаваем — достаточно вспомнить героинь, которые постепенно теряют себя, стараясь соответствовать ожиданиям. В реальной жизни это происходит не так заметно, но последствия могут быть серьёзнее.

Постоянное внутреннее напряжение перегружает нервную систему, усиливает стрессовые реакции и со временем может сказываться на иммунитете и общем самочувствии. Возникают усталость, тревожность, ощущение истощения, иногда — и физические симптомы. При этом ключевая сложность в том, что поведение часто становится автоматическим: быстрое «да, конечно» звучит раньше, чем человек успевает оценить собственные ресурсы.

Психологи отмечают, что изменения начинаются с простого навыка — замечать этот момент и хотя бы на секунду делать паузу перед ответом. Именно в этой паузе появляется возможность задать себе вопрос, который раньше не звучал: «а я этого хочу?» Ответ на него не всегда удобен, но именно он постепенно меняет привычный сценарий.
 
 
 

Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

