Всегда говоришьс другим «да»? Вот чем это неожиданно оборачивается

Особенно если речь о так называемом «самозаглушении» — когда человек подавляет собственные эмоции и потребности, чтобы никого не расстроить и не вызвать конфликт. Исследование University of Plymouth показало, что женщины с фибромиалгией чаще других описывают у себя такую модель поведения на протяжении всей жизни. А данные, опубликованные в PsyCh Journal, связывают склонность угождать с более низким уровнем психического благополучия.

Механика при этом довольно простая. Человек говорит «да», избегает напряжения, получает благодарность — и организм реагирует выбросом дофамина. Возникает ощущение облегчения и даже удовольствия, которое закрепляет поведение. Со временем одобрение окружающих становится своего рода внутренним топливом, без которого уже сложно действовать иначе.

Парадокс в том, что чем больше усилий тратится на других, тем меньше окружающие задумываются о состоянии самого человека. Благодарность есть, но вопрос «а тебе это по силам?» звучит редко. В массовой культуре этот сценарий узнаваем — достаточно вспомнить героинь, которые постепенно теряют себя, стараясь соответствовать ожиданиям. В реальной жизни это происходит не так заметно, но последствия могут быть серьёзнее.

Постоянное внутреннее напряжение перегружает нервную систему, усиливает стрессовые реакции и со временем может сказываться на иммунитете и общем самочувствии. Возникают усталость, тревожность, ощущение истощения, иногда — и физические симптомы. При этом ключевая сложность в том, что поведение часто становится автоматическим: быстрое «да, конечно» звучит раньше, чем человек успевает оценить собственные ресурсы.

Психологи отмечают, что изменения начинаются с простого навыка — замечать этот момент и хотя бы на секунду делать паузу перед ответом. Именно в этой паузе появляется возможность задать себе вопрос, который раньше не звучал: «а я этого хочу?» Ответ на него не всегда удобен, но именно он постепенно меняет привычный сценарий.





