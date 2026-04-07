Обзор стран Балтии: Латвия выходит в лидеры по росту экономики (1)

© LETA 7 апреля, 2026 09:05

Выбор редакции 1 комментариев

Scapix/ Tomas Griger

Экономический прогноз для стран Балтии на 2026–2027 годы предсказывает продолжение роста у соседей Эстонии и его возобновление в самой Эстонии, однако этот процесс будет неравномерным. Если в текущем году локомотивом экономики стран Балтии останется Литва, то уже в 2027 году роль лидера роста перейдет к Латвии. Экономика Эстонии при этом будет восстанавливаться медленнее, чем у соседей.

Согласно весеннему экономическому прогнозу Luminor, в 2026 году экономика Литвы вырастет на 3,6%, Латвии — на 2,5%, а в Эстонии рост составит 2%. В 2027 году рост экономики Латвии увеличится до 3,2%, в Эстонии достигнет 3%, а в Литве замедлится до 2,4%.

«Экономическая картина в странах Балтии в ближайшие годы станет заметно пестрее. Сегодня Литва демонстрирует самую быструю модель роста, но в то же время с наибольшим риском перегрева. Латвия, напротив, набирает обороты за счет инвестиций. Эстония, в свою очередь, восстанавливается медленнее», – сказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

В этом году рост во всем регионе Балтии поддерживают в первую очередь частное потребление, более благоприятная бюджетная среда и улучшение прогнозов для основных экспортных партнеров, прежде всего для Скандинавии. При этом сохраняются и риски: рост цен на энергоносители, резко обострившаяся в марте и по-прежнему высокая геополитическая неопределенность, а также нестабильность внешней среды делают путь к росту более тернистым.

«В долгосрочной перспективе успех экономики стран Балтии будет все больше зависеть от инвестиций в высокотехнологичное производство и услуги, а также от способности привлекать высококлассных специалистов», – заявил Уускюла.

По словам Уускюла, наиболее резкий контраст наблюдается на примере Литвы. В этом году страна останется лидером роста в Балтии, однако этот рост станет менее устойчивым. Значительный приток средств из фондов Европейского союза и инвестиции в оборонную инфраструктуру поддерживают высокие темпы экономического роста, но временный денежный поток за счет вывода средств из второй пенсионной ступени создает цикл «рост-спад».

«Это означает, что сегодняшнее лидерство может сделать позицию Литвы и наиболее уязвимой», – полагает главный экономист Luminor.

Латвия же, согласно прогнозу Luminor, в 2027 году выйдет в лидеры роста в странах Балтии. Этому будут способствовать увеличение инвестиций, оживление производственного сектора, рост роли сектора бизнес-услуг и восстановление экспорта.

«Преимуществом Латвии сегодня можно также считать то, что государство не трогало вторую пенсионную ступень, что способствует поддержанию финансового благополучия населения в долгосрочной перспективе», – сказал Ленно Уускюла.

По словам Уускюла, восстановление экономики Эстонии идет медленнее, чем у южных соседей, поскольку его тормозят повышение налогов, низкий уровень уверенности потребителей и бизнеса, а также слабая экономическая ситуация на ключевых рынках — в Финляндии и Швеции, особенно в секторах недвижимости и строительства.

«Тем не менее мы ожидаем, что Эстония также постепенно встанет на ноги, а новый импульс экономике могут придать корректировка налоговой политики, улучшение ситуации на экспортных рынках и повышенное внимание к росту производительности. Это, в свою очередь, означает, что к 2028 году именно экономика Эстонии может показать самый быстрый рост среди стран Балтии», – прогнозирует Ленно Уускюла.

Согласно прогнозу Luminor, в 2028 году рост ВВП Эстонии составит 3%, Латвии — 2,8%, а в Литве этот показатель снизится до 1,2%.

Обратной стороной экономического роста является ценовое давление. Хотя по сравнению с пиковыми значениями последних лет инфляционное давление ослабло, в странах Балтии оно по-прежнему выше, чем в среднем по еврозоне. Ожидается, что в 2026 году самый высокий уровень инфляции будет в Литве – 5%. В Латвии рост цен сохранится на уровне 3,7%, а в Эстонии замедлится до 3%. Таким образом, внутренний спрос поддерживает экономику, но одновременно с этим, особенно в Литве, сохраняет и ценовое давление.

«Для стран Балтии в ближайшие годы главный вопрос будет заключаться не только в том, как быстро будет расти экономика, но и какой ценой этот рост будет достигнут. В случае Литвы мы видим быстрые темпы и, как следствие, повышенный риск перегрева; в случае Латвии — более уверенный и сбалансированный подъем; а в случае Эстонии — более медленное, но устойчивое восстановление», – сказал Уускюла.

Уускюла добавил, что на текущий прогноз, особенно в части инфляционного давления, оказывают значительное влияние последние события в рамках конфликта в Персидском заливе. Рост цен может оказаться значительно выше прогнозируемых показателей, так как прогноз был составлен в период, когда перспективы завершения конфликта оценивались более оптимистично. «В то же время последние 4-5 лет показали нам, что новый кризис начинается, когда предыдущий еще не закончился или едва успел завершиться. Это, в свою очередь, означает, что для таких малых экономик, как страны Балтии, гибкость и способность быстро реагировать приобрели совершенно новое, гораздо более важное значение для поддержания экономического роста», – отметил Ленно Уускюла.

Комментарии (1)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

