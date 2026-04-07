Снег, дождь и ветер типа бури: погода во вторник

© LETA 7 апреля, 2026 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

По данным метеорологической службы, во вторник утром во многих районах Латвии, в основном в центральной и восточной частях страны, идут дождь и мокрый снег.

Небо преимущественно облачное. Северо-западный ветер с порывами до 11-18 метров в секунду в западных и центральных регионах.

В понедельник рано утром в порту Вентспилс самые сильные порывы ветра достигали 24,7 метров в секунду.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха во вторник в 5 утра колебалась от +0,1 градуса в Алуксне до +4,3 градуса в Лиепае и Руцаве.

В Риге облачно и дождливо, возможен мокрый снег, северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха +3 градуса.

Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник составила +5–8 градусов.

Во вторник утром снег затрудняет движение в некоторых районах Алуксне. В районе Алуксне температура воздуха колеблется от 0 до +2 градусов, идет небольшой снегопад, поэтому местные и региональные дороги местами покрыты снегом и расчищаются от снега.

Согласно данным LVC, во вторник утром дорожная обстановка в остальной части Латвии удовлетворительная.

Самая высокая температура воздуха в Европе 6 апреля составила +32 градуса в Испании и Франции. Самая низкая температура воздуха во вторник вечером составила -12 градусов в горах Скандинавии и Словакии.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

