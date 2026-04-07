Снег, дождь и ветер типа бури: погода во вторник

Небо преимущественно облачное. Северо-западный ветер с порывами до 11-18 метров в секунду в западных и центральных регионах.

В понедельник рано утром в порту Вентспилс самые сильные порывы ветра достигали 24,7 метров в секунду.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха во вторник в 5 утра колебалась от +0,1 градуса в Алуксне до +4,3 градуса в Лиепае и Руцаве.

В Риге облачно и дождливо, возможен мокрый снег, северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха +3 градуса.

Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник составила +5–8 градусов.

Во вторник утром снег затрудняет движение в некоторых районах Алуксне. В районе Алуксне температура воздуха колеблется от 0 до +2 градусов, идет небольшой снегопад, поэтому местные и региональные дороги местами покрыты снегом и расчищаются от снега.

Согласно данным LVC, во вторник утром дорожная обстановка в остальной части Латвии удовлетворительная.

Самая высокая температура воздуха в Европе 6 апреля составила +32 градуса в Испании и Франции. Самая низкая температура воздуха во вторник вечером составила -12 градусов в горах Скандинавии и Словакии.