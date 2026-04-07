Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 13. Апреля
Доступность

Опубликованы зарплаты депутатов за февраль: у кого и сколько?

© LETA 7 апреля, 2026 07:53

Выбор редакции 0 комментариев

В феврале 2026 года среди депутатов Сейма самую высокую зарплату получила его председатель Дайга Миериня (СЗК) - ей было выплачено 7645,85 евро, свидетельствует опубликованная парламентом информация.

Вторую по величине зарплату в феврале получил Янис Грасбергс (Нацобъединение) - 5468,56 евро, а третье место занимает Антонина Ненашева ("Прогрессивные") - 5381,24 евро.

Далее следуют: Янис Домбрава (Нацобъединение) - 5216,79 евро, Андрис Шуваев ("Прогрессивные") - 5089,05 евро и Янис Вуцанс (СЗК), заработавший в феврале 5017,92 евро. На схожем уровне была зарплата и у Андрея Юдина ("Новое Единство") и Райвиса Дзинтарса (Нацобъединение) - их суммы немного превысили 4900 евро. Такой же уровень зарплаты был у Агнесе Красты ("Новое Единство"), Гатиса Лиепиньша ("Новое Единство"), Угиса Митревица (Нацобъединение), а также у Инги Берзини ("Новое Единство") и Эдмунда Цепуритиса ("Прогрессивные").

Самую низкую зарплату в феврале получили депутаты партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко - 602,47 евро, и Елена Клявиня - 711,77 евро.

Депутаты Сейма получают зарплату из средств государственного бюджета. Размер вознаграждения депутатов, как и для других государственных служащих, регулируется законом о вознаграждениях должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Зарплата парламентариев пересматривается каждый год автоматически с учетом изменений средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определенных обязанностей в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Номинальная месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до вычета налогов.

Депутаты не получают дополнительные выплаты за участие в заседаниях Сейма и комиссиях, делегациях или депутатских группах. Им также не выплачиваются премии.

Парламентариям компенсируются расходы, возникшие в ходе выполнения депутатских обязанностей. Они могут получать компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы. Система компенсаций построена так, чтобы депутаты, избранные из отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с рижанами.

Максимальный размер компенсации зависит от места проживания. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше возможная сумма компенсации.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать