Опубликованы зарплаты депутатов за февраль: у кого и сколько?

Вторую по величине зарплату в феврале получил Янис Грасбергс (Нацобъединение) - 5468,56 евро, а третье место занимает Антонина Ненашева ("Прогрессивные") - 5381,24 евро.

Далее следуют: Янис Домбрава (Нацобъединение) - 5216,79 евро, Андрис Шуваев ("Прогрессивные") - 5089,05 евро и Янис Вуцанс (СЗК), заработавший в феврале 5017,92 евро. На схожем уровне была зарплата и у Андрея Юдина ("Новое Единство") и Райвиса Дзинтарса (Нацобъединение) - их суммы немного превысили 4900 евро. Такой же уровень зарплаты был у Агнесе Красты ("Новое Единство"), Гатиса Лиепиньша ("Новое Единство"), Угиса Митревица (Нацобъединение), а также у Инги Берзини ("Новое Единство") и Эдмунда Цепуритиса ("Прогрессивные").

Самую низкую зарплату в феврале получили депутаты партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко - 602,47 евро, и Елена Клявиня - 711,77 евро.

Депутаты Сейма получают зарплату из средств государственного бюджета. Размер вознаграждения депутатов, как и для других государственных служащих, регулируется законом о вознаграждениях должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Зарплата парламентариев пересматривается каждый год автоматически с учетом изменений средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительное вознаграждение за выполнение определенных обязанностей в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Номинальная месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до вычета налогов.

Депутаты не получают дополнительные выплаты за участие в заседаниях Сейма и комиссиях, делегациях или депутатских группах. Им также не выплачиваются премии.

Парламентариям компенсируются расходы, возникшие в ходе выполнения депутатских обязанностей. Они могут получать компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы. Система компенсаций построена так, чтобы депутаты, избранные из отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с рижанами.

Максимальный размер компенсации зависит от места проживания. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше возможная сумма компенсации.

