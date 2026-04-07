В Латвии мужчины чаще совершают самоубийства, а женщины — попытки: СМИ

Цифры говорят сами за себя. В прошлом году в Латвии покончили с собой 250 человек, годом ранее — 266. Хотя за последние двадцать лет число совершенных самоубийств в стране снижается, на европейском уровне Латвия не является положительным примером.

«Мы по-прежнему занимаем верхние строчки в Европе. Каждый год это меняется, но думаю, первая пятерка, первая семерка — мы там по завершенным суицидам», — отметил профессор, руководитель кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета имени Страдиня Элмарс Ранцанс.

Если самоубийства чаще совершают мужчины, то попытки — женщины. Это в основном определяется тем, каким образом человек решил покончить с жизнью.

«Мужчины прибегают к значительно более радикальным методам. В основном — к повешению, которое, к сожалению, как правило, приводит к смерти. 80% всех завершенных самоубийств совершено именно так, 5–6% — застрелившись, 5% — спрыгнув с высоты. Женщины в основном выбирают отравление медикаментами, а этот метод не всегда заканчивается летально», — рассказала психиатр Криста Миезе.

Женщины чаще ищут помощи

«Возрастная группа с наибольшим числом суицидов — как правило, мужчины 40–50 лет. Это связано с традициями нашего общества, социально-экономическими условиями, давлением, стигматизацией — тем, что мужчины не привыкли и, возможно, не решаются обращаться за помощью», — пояснил Ранцанс.

Психиатр Миезе также говорит, что женщины намного чаще ищут помощь. «Допустим, на приеме у меня 20 пациентов в день. И я вижу, что только двое из них — мужчины, и восемнадцать — женщины. Это не единичный случай — так происходит в большинстве дней, когда я принимаю пациентов», — говорит она.

По словам экспертов, нет ни одной причины или фактора, который мог бы подтолкнуть человека навредить себе. На решение влияют как биология и психика, так и среда. Однако нередко одним из ключевых факторов оказывается нераспознанная и не леченая депрессия. Согласно опубликованному в 2023 году исследованию о распространенности психических расстройств и суицидального поведения в Латвии, клинически значимые симптомы депрессии наблюдаются у 6,4% жителей страны.

«На это до сих пор обращали мало внимания в обществе и мало об этом говорили. Если мы берем клиническую депрессию, то ежегодно в Латвии ею болеют около 100 000 человек, однако в государственных службах — у психиатров и семейных врачей — с этим диагнозом лечатся хорошо если десять-пятнадцать тысяч», — пояснил Ранцанс.

Депрессия — распространенное заболевание, которое часто остается недиагностированным и нелеченным. Она влияет на то, как мы чувствуем, думаем и ведем себя, и может вызывать различные эмоциональные и физические проблемы.

«Люди, которые приходят к нам на мероприятия и в группы поддержки, говорят о том, что государственная помощь труднодоступна. Психотерапия очень дорогая — это не упрек специалистам, но, возможно, нужно больше поддержки со стороны государства. Конечно, десять консультаций психолога обеспечиваются, но этого часто не хватает — особенно тем, кто столкнулся с долгосрочными проблемами психического здоровья», — рассказала представитель Ogle Алена Алексеева.

Как и к другим специалистам, очередь к психологу, психотерапевту и психиатру занимает в основном от одного до трех и более месяцев. Но как распознать момент, когда пора искать помощь? С чего начать?

«Надо наблюдать за собой и за окружающими. Если состояние нетипично для человека и длится более двух недель, точно стоит задуматься о визите к специалисту — например, к семейному врачу — или просто поговорить с кем-то, кому доверяешь», — говорит Алексеева.

Помощь в преодолении различных трудностей предлагают и неправительственные организации, и интернет-ресурсы. Например, общество Ogle проводит лекции о психическом здоровье и начало программу поддержки лиц, в кругу которых близкий человек покончил с собой. На сайте depresija.lv доступны тесты на определение депрессии и тревожности, а также практические советы и личные истории борьбы с депрессией. А в кризисных ситуациях каждый, у кого есть суицидальные мысли или склонность к самоповреждению, может позвонить в Службу неотложной медицинской помощи.

Если у вас возникают мысли о самоповреждении или самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом с близкими людьми и обращаться за помощью к специалистам (семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, специалисту кризисного центра или социальному работнику).

Если кто-то из друзей, знакомых или близких делится мыслями о самоубийстве и/или у него заметны признаки риска самоубийства, и/или этот человек подвергается одному или нескольким факторам риска самоубийства — не оставляйте его без присмотра и сделайте все, что в ваших силах, чтобы он получил помощь.

Разговор может стать первым шагом к предотвращению самоубийства.

Не оставляйте человека с суицидальными мыслями одного, пока не будет организована помощь. По возможности ограничьте доступ к средствам, которыми можно совершить самоубийство.

Позвоните:

в круглосуточный кризисный центр 67222922 или 27722292,

в службу неотложной медицинской помощи 113