Арктический холод на подходе: погода во вторник

© LETA 7 апреля, 2026 10:21

Выбор редакции 0 комментариев

Во вторник в Латвии сохранится пасмурная и влажная погода, осадки ожидаются на большей части территории страны, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на вторник временами возможны как дождь, так и мокрый снег. Западный, северо-западный ветер во многих местах ослабеет, порывы до 15-18 м/с вероятны только в западных и прибрежных районах. Как и в предыдущие ночи, температура опустится до 0…5 градусов.

В Риге ночью также будет влажно, минимальная температура воздуха составит примерно +2…+4 градуса. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 18 м/с.

В течение дня ветер сменится на северный. Самые сильные порывы ожидаются в прибрежных и западных районах - до 15-19 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Напомним, как сообщалось ранее, к Латвии устремляются воздушные массы с Севера. Ожидается, что в ближайшие дни они принесут с собой заметное похолодание - снег и морозы. 

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

