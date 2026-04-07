Арктический холод на подходе: погода во вторник

В ночь на вторник временами возможны как дождь, так и мокрый снег. Западный, северо-западный ветер во многих местах ослабеет, порывы до 15-18 м/с вероятны только в западных и прибрежных районах. Как и в предыдущие ночи, температура опустится до 0…5 градусов.

В Риге ночью также будет влажно, минимальная температура воздуха составит примерно +2…+4 градуса. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 18 м/с.

В течение дня ветер сменится на северный. Самые сильные порывы ожидаются в прибрежных и западных районах - до 15-19 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Напомним, как сообщалось ранее, к Латвии устремляются воздушные массы с Севера. Ожидается, что в ближайшие дни они принесут с собой заметное похолодание - снег и морозы.