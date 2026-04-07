Пить начали ещё с пятницы: как наши водители Пасху отметили

Согласно архиву агентства ЛЕТА, за четыре пасхальных выходных дня во второй половине апреля 2025 года на дорогах Латвии были задержаны 44 пьяных водителя.

В этом году в Страстную пятницу были задержаны 16 пьяных водителей, в Великую субботу - 13, в первый день Пасхи - 20, а в праздничный понедельник - шесть. Кроме того, ежедневно проводились задержания водителей, управлявших транспортными средствами под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

В последний праздничный выходной день в стране зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в четырех из них пострадали в общей сложности четыре человека, в том числе в Рижском регионе травмы получил велосипедист.

За превышение скорости в понедельник к ответственности привлечены 262 водителя, а также зафиксирован один случай агрессивного вождения, свидетельствует обобщенная полицией статистика.