Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Фильмы стали длиннее? Ты не выдумываешь — и вот что происходит

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 14:27

Всюду жизнь 0 комментариев

Выходишь из кино — и первая мысль: «Можно было короче». Знакомо? Оказывается, это не просто ощущение.

Фильмы действительно становятся длиннее.

Аналитик киноиндустрии Стивен Фоллоуз проанализировал более 36 тысяч фильмов с 1980 по 2025 год — и картина получилась любопытной. В среднем продолжительность почти не изменилась и держится на уровне около 100–103 минут. Но если смотреть только на крупные релизы, разница уже заметна.

В 90-е такие фильмы шли в среднем 106 минут. Сейчас — около 114.

То есть плюс примерно 10 минут.

И это ещё не всё.

Фильмов короче 90 минут становится всё меньше. Если раньше их было около 13%, то сейчас — примерно 7%. Короткий формат постепенно исчезает из большого кино.

Главные «виновники» — блокбастеры.

Экшен-фильмы сегодня в среднем идут 128 минут — это на 25 минут дольше, чем несколько десятилетий назад. И зритель это чувствует.

Достаточно сравнить франшизы. Старые приключения Raiders of the Lost Ark укладывались в 115 минут, а более поздний Indiana Jones and the Dial of Destiny растянулся уже до 154. Первая часть Mission: Impossible шла 110 минут, а финальные фильмы серии — около 170.

С агентом 007 похожая история: Dr. No — 109 минут, No Time to Die — уже 163.

И это не предел. Некоторые современные фильмы спокойно переваливают за три часа — вроде Oppenheimer или новых фантастических блокбастеров.

При этом в кинотеатре ты сидишь ещё дольше.

Перед началом добавляются трейлеры и реклама — в среднем ещё 20–30 минут. В итоге поход в кино легко превращается в трёхчасовое испытание.

Почему так происходит?

Студии хотят, чтобы фильм ощущался как «большое событие». Длинный хронометраж создаёт эффект масштаба — и помогает оправдать дорогие билеты. Логика простая: чем дольше, тем «выгоднее».

Но работает ли это для зрителя — вопрос открытый.

Потому что с одной стороны — эпичность и погружение.
С другой — всё чаще звучит одно и то же:

«Минут 20 можно было спокойно вырезать».

И, похоже, это уже не просто придирка.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать