Фильмы стали длиннее? Ты не выдумываешь — и вот что происходит

Фильмы действительно становятся длиннее.
Аналитик киноиндустрии Стивен Фоллоуз проанализировал более 36 тысяч фильмов с 1980 по 2025 год — и картина получилась любопытной. В среднем продолжительность почти не изменилась и держится на уровне около 100–103 минут. Но если смотреть только на крупные релизы, разница уже заметна.
В 90-е такие фильмы шли в среднем 106 минут. Сейчас — около 114.
То есть плюс примерно 10 минут.
И это ещё не всё.
Фильмов короче 90 минут становится всё меньше. Если раньше их было около 13%, то сейчас — примерно 7%. Короткий формат постепенно исчезает из большого кино.
Главные «виновники» — блокбастеры.
Экшен-фильмы сегодня в среднем идут 128 минут — это на 25 минут дольше, чем несколько десятилетий назад. И зритель это чувствует.
Достаточно сравнить франшизы. Старые приключения Raiders of the Lost Ark укладывались в 115 минут, а более поздний Indiana Jones and the Dial of Destiny растянулся уже до 154. Первая часть Mission: Impossible шла 110 минут, а финальные фильмы серии — около 170.
С агентом 007 похожая история: Dr. No — 109 минут, No Time to Die — уже 163.
И это не предел. Некоторые современные фильмы спокойно переваливают за три часа — вроде Oppenheimer или новых фантастических блокбастеров.
При этом в кинотеатре ты сидишь ещё дольше.
Перед началом добавляются трейлеры и реклама — в среднем ещё 20–30 минут. В итоге поход в кино легко превращается в трёхчасовое испытание.
Почему так происходит?
Студии хотят, чтобы фильм ощущался как «большое событие». Длинный хронометраж создаёт эффект масштаба — и помогает оправдать дорогие билеты. Логика простая: чем дольше, тем «выгоднее».
Но работает ли это для зрителя — вопрос открытый.
Потому что с одной стороны — эпичность и погружение.
С другой — всё чаще звучит одно и то же:
«Минут 20 можно было спокойно вырезать».
И, похоже, это уже не просто придирка.