Первые выводы: нужно вводить налог! Министр обратился к торговцам топлива (2)

Следует начать обсуждение снижения акцизного налога на бензин, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Во вторник в закрытой части заседания правительство рассмотрело сообщение Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на народное хозяйство Латвии. Как сообщил министр, он проинформировал правительство о том, как цены топлива влияют на различные отрасли экономики и предупредил о существенном росте цен на бензин.

Валайнис подчеркнул, что в настоящее время нужно начинать дискуссии о снижении акцизного налога на бензин. Еще одним возможным решением могло бы стать снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, как в Польше и Испании.

Возможные решения планируется обсудить на следующих заседаниях правительства.

Ранее министр заявил агентству ЛЕТА, что первые выводы о снижении акцизного налога на дизельное топливо свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль.

По словам Валайниса, на мировых биржах цены на топливо снижаются, но в Латвии этого не наблюдается. "Розничным торговцам топливом стоит пересмотреть свою бизнес-политику, поскольку сейчас их слова не совпадают с делом", - сказал министр.

Говоря о других решениях по снижению цен на топливо, министр отметил, что предложены и другие меры, в том числе снижение ставки НДС, чтобы приблизить цены к уровню 1,8-1,9 евро за литр. Если цена снизится ниже отметки 1,9 евро, ставку налога можно вернуть на прежний уровень.

Как сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на народное хозяйство и население.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо с 467 до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Сниженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

