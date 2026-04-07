Вэнс прибыл в Венгрию и обвинил ЕС во вмешательстве в выборы

7 апреля, 2026 16:58

За пять дней до парламентских выборов в Венгрии в страну для поддержки действующего премьер-министра Виктора Орбана прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его визит резко раскритиковал лидер оппозиции Петер Мадьяр.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник, 7 апреля, прибыл в столицу Венгрии Будапешт с двухдневным визитом для встречи с действующим премьер-министром страны Виктором Орбаном. По словам Вэнса, он планирует выступить с речью о "плодотворном партнерстве между США и Венгрией", а также затронуть вопросы "Европы и Украины". 41-летнего вице-президента США сопровождает его супруга Уша Вэнс. Ей в аэропорту преподнес букет цветов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Прибыв в Будапешт, Вэнс обвинил Евросоюз во "вмешательстве в выборы" в Венгрии. По словам вице-президента, своим визитом он хотел бы "послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе". "Они сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится премьер-министр, который действительно защищает интересы венгерского народа", - сказал Вэнс об Орбане.

Лидер оппозиции обвинил Вэнса во вмешательстве в выборы

Визит высокопоставленного гостя из Вашингтона рассматривается рядом лидеров стран ЕС и венгерской оппозицией как прямая поддержка Орбана на заключительном этапе предвыборной кампании - парламентские выборы в Венгрии состоятся в ближайшее воскресенье, 12 апреля.

В частности, Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса" - главного конкурента партии "Фидес" Орбана, подверг приезд Вэнса резкой критике. "Ни одной иностранной стране не разрешается вмешиваться в венгерские выборы! Это наша страна. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе, а на венгерских улицах и площадях", - таким текстом сопроводил Мадьяр свое видеообращение в Facebook.

Поддержка Орбана властями США, Чехии, Словакии

Ранее администрация президента США заявила о поддержке в предвыборной кампании Орбана. Действующий венгерский премьер поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом и придерживается пророссийской позиции в отношении развязанной Москвой войны в Украине. В феврале госсекретарь США Марко Рубио посетил Будапешт, заявив на совместной пресс-конференции с Орбаном: "Я могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех - это наш успех".

В преддверии выборов свою поддержку Орбану выразили также премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо. В ходе предвыборной кампании Орбан неоднократно выступал с антиукраинскими высказываниям и заявлял, что украинцы угрожают его семье.

Петер Мадьяр заявлял, что в кампании действующего венгерского премьера активно участвуют российские политтехнологи. Кроме того, близкая к Кремлю компания "Агентство социального проектирования" помогает продвигать партию "Фидес" в соцсетях, писала британская газета Financial Times.

62-летний Орбан находится у власти уже 16 лет. На выборах 12 апреля он столкнется с самым серьезным испытанием за все годы своего правления. В большинстве опросов его партию "Фидес - Венгерский гражданский союз" значительно опережает оппозиционная партия "Тиса" (в переводе - "Уважение и свобода") во главе с евродепутатом Мадьяром. "Тиса" создана всего два года назад.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

