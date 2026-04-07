Вэнс прибыл в Венгрию и обвинил ЕС во вмешательстве в выборы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник, 7 апреля, прибыл в столицу Венгрии Будапешт с двухдневным визитом для встречи с действующим премьер-министром страны Виктором Орбаном. По словам Вэнса, он планирует выступить с речью о "плодотворном партнерстве между США и Венгрией", а также затронуть вопросы "Европы и Украины". 41-летнего вице-президента США сопровождает его супруга Уша Вэнс. Ей в аэропорту преподнес букет цветов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Прибыв в Будапешт, Вэнс обвинил Евросоюз во "вмешательстве в выборы" в Венгрии. По словам вице-президента, своим визитом он хотел бы "послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе". "Они сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится премьер-министр, который действительно защищает интересы венгерского народа", - сказал Вэнс об Орбане.

Лидер оппозиции обвинил Вэнса во вмешательстве в выборы

Визит высокопоставленного гостя из Вашингтона рассматривается рядом лидеров стран ЕС и венгерской оппозицией как прямая поддержка Орбана на заключительном этапе предвыборной кампании - парламентские выборы в Венгрии состоятся в ближайшее воскресенье, 12 апреля.

В частности, Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса" - главного конкурента партии "Фидес" Орбана, подверг приезд Вэнса резкой критике. "Ни одной иностранной стране не разрешается вмешиваться в венгерские выборы! Это наша страна. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе, а на венгерских улицах и площадях", - таким текстом сопроводил Мадьяр свое видеообращение в Facebook.

Поддержка Орбана властями США, Чехии, Словакии

Ранее администрация президента США заявила о поддержке в предвыборной кампании Орбана. Действующий венгерский премьер поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом и придерживается пророссийской позиции в отношении развязанной Москвой войны в Украине. В феврале госсекретарь США Марко Рубио посетил Будапешт, заявив на совместной пресс-конференции с Орбаном: "Я могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех - это наш успех".

В преддверии выборов свою поддержку Орбану выразили также премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо. В ходе предвыборной кампании Орбан неоднократно выступал с антиукраинскими высказываниям и заявлял, что украинцы угрожают его семье.

Петер Мадьяр заявлял, что в кампании действующего венгерского премьера активно участвуют российские политтехнологи. Кроме того, близкая к Кремлю компания "Агентство социального проектирования" помогает продвигать партию "Фидес" в соцсетях, писала британская газета Financial Times.

62-летний Орбан находится у власти уже 16 лет. На выборах 12 апреля он столкнется с самым серьезным испытанием за все годы своего правления. В большинстве опросов его партию "Фидес - Венгерский гражданский союз" значительно опережает оппозиционная партия "Тиса" (в переводе - "Уважение и свобода") во главе с евродепутатом Мадьяром. "Тиса" создана всего два года назад.