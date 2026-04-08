+15 уже скоро! Синоптики дали прогноз на неделю

В ближайшие две ночи температура опустится до 0..-6 градусов. Днём в четверг воздух прогреется не выше +8, в пятницу местами до +11 градусов. Облачность будет небольшой, осадки не прогнозируются, ветер станет слабее.

В выходные погода станет более переменчивой. Облачность увеличится, во многих районах, особенно на юго-востоке страны, ожидаются кратковременные осадки. Помимо дождя возможны мокрый снег и мелкая крупа. При умеренном восточном ветре температура поднимется ещё на один-два градуса.

На следующей неделе синоптики допускают дожди, однако в солнечные дни температура воздуха во многих районах превысит +15 градусов.