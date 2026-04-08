Государственная полиция установила, что смерть несовершеннолетнего пациента произошла из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. Материалы дела переданы в прокуратуру Риги для начала уголовного преследования.

Следствие выяснило, что 26 ноября пациенту был введён неправильный препарат. Ему подготовили инфузионный пакет с лекарственным раствором, не предназначенным для него, что и привело к гибели.

«Введение неправильного лекарственного раствора стало причиной смерти пациента», - следует из материалов расследования.

Подозреваемым признан медицинский работник. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет на выполнение определённой профессиональной деятельности.

За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, либо альтернативные меры - пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Ранее министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявлял, что после этого случая будут проведены дополнительные проверки в больницах.

По данным СМИ, погиб восьмилетний пациент онкологического отделения. Предположительно, вместо хлорида натрия ему ввели хлорид калия.