Три трупа и поджог. Суд заново разбирает серию убийств

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 09:37

Курземский окружной суд в Лиепае сегодня в 14:00 повторно рассмотрит дело, в котором Мартиньш Стуре и Эдгарс Юдинс обвиняются в убийстве трёх человек.

Предыдущее заседание в феврале было отложено, чтобы один из обвиняемых смог ознакомиться с материалами дела.

Ранее Верховный суд частично отменил приговор, по которому оба обвиняемых были признаны виновными и приговорены к 24 и 23 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором.

Суд указал, что в материалах не доказано наличие единого умысла на убийство двух человек у одного из обвиняемых. Установлено, что он лишь подстрекал второго, положив перед ним нож, но сам участия в убийстве не принимал.

«Обвиняемый не может считаться непосредственным исполнителем убийства, если он не участвовал в его совершении», - следует из позиции суда.

Также отмечено противоречие: суд признал обвиняемых виновными в уничтожении чужого имущества, указав разные роли, но при назначении наказания учёл совершение преступления группой лиц как отягчающее обстоятельство.

Всего фигурантам предъявлено шесть обвинений.

По данным прокуратуры, одно из убийств произошло в июне 2018 года. После распития алкоголя между участниками возник конфликт. Потерпевшего вывезли в заброшенный дом в Лудзенском крае, где убили, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.

В августе 2018 года обвиняемые, находясь в гостях в Иршской волости, после конфликта убили мужчину и женщину - хозяев дома. Тела были оставлены в доме, который затем подожгли.

Кроме убийств, обвиняемые проходят по делу об уничтожении имущества путём поджога, а также краже: они похитили два велосипеда, чтобы скрыться с места преступления.

До вступления приговора в силу оба обвиняемых остаются под стражей.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

