Три трупа и поджог. Суд заново разбирает серию убийств

Предыдущее заседание в феврале было отложено, чтобы один из обвиняемых смог ознакомиться с материалами дела.

Ранее Верховный суд частично отменил приговор, по которому оба обвиняемых были признаны виновными и приговорены к 24 и 23 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором.

Суд указал, что в материалах не доказано наличие единого умысла на убийство двух человек у одного из обвиняемых. Установлено, что он лишь подстрекал второго, положив перед ним нож, но сам участия в убийстве не принимал.

«Обвиняемый не может считаться непосредственным исполнителем убийства, если он не участвовал в его совершении», - следует из позиции суда.

Также отмечено противоречие: суд признал обвиняемых виновными в уничтожении чужого имущества, указав разные роли, но при назначении наказания учёл совершение преступления группой лиц как отягчающее обстоятельство.

Всего фигурантам предъявлено шесть обвинений.

По данным прокуратуры, одно из убийств произошло в июне 2018 года. После распития алкоголя между участниками возник конфликт. Потерпевшего вывезли в заброшенный дом в Лудзенском крае, где убили, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.

В августе 2018 года обвиняемые, находясь в гостях в Иршской волости, после конфликта убили мужчину и женщину - хозяев дома. Тела были оставлены в доме, который затем подожгли.

Кроме убийств, обвиняемые проходят по делу об уничтожении имущества путём поджога, а также краже: они похитили два велосипеда, чтобы скрыться с места преступления.

До вступления приговора в силу оба обвиняемых остаются под стражей.