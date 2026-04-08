По его словам, цель - прибавить от 100 000 до 200 000 пользователей 30-дневных абонементов. Сейчас их около 700 000 в месяц, а план - довести показатель до 800 000–900 000.

«Электрички - один из инструментов, с помощью которого мы можем помочь большому числу жителей справиться с ценовым кризисом», - отметил министр.

Он подчеркнул, что в Латвии уже развита сеть пригородных поездов: на одного жителя приходится 11,4 поездки, тогда как в Литве - всего 2,1.

Предложение связано с ростом цен на топливо. Его планируют рассмотреть на коалиционном совещании и ближайшем заседании Кабинета министров.

При этом ситуация на рынке топлива остаётся напряжённой. Несмотря на снижение акциза на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров, цены почти не изменились.

На заправках Neste Latvija дизель подорожал с 2,117 до 2,127 евро за литр. У Circle K Latvia - с 2,134 до 2,144 евро.

Бензин продолжает расти ещё быстрее. У Circle K цена увеличилась с 1,764 до 1,854 евро за литр, у Neste - с 1,747 до 1,837 евро.

На фоне этого власти пытаются пересадить людей с автомобилей на электрички, делая их более доступными.