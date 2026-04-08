«Снизим цены вдвое»: министр хочет пересадить нас на электрички (1)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 09:23

Важно 1 комментариев

Министр сообщения Atis Švinka заявил, что снижение цены абонементов на пригородные поезда и электрички на 50% на три месяца должно резко увеличить число пассажиров.

По его словам, цель - прибавить от 100 000 до 200 000 пользователей 30-дневных абонементов. Сейчас их около 700 000 в месяц, а план - довести показатель до 800 000–900 000.

«Электрички - один из инструментов, с помощью которого мы можем помочь большому числу жителей справиться с ценовым кризисом», - отметил министр.

Он подчеркнул, что в Латвии уже развита сеть пригородных поездов: на одного жителя приходится 11,4 поездки, тогда как в Литве - всего 2,1.

Предложение связано с ростом цен на топливо. Его планируют рассмотреть на коалиционном совещании и ближайшем заседании Кабинета министров.

При этом ситуация на рынке топлива остаётся напряжённой. Несмотря на снижение акциза на дизель с 467 до 396 евро за 1000 литров, цены почти не изменились.

На заправках Neste Latvija дизель подорожал с 2,117 до 2,127 евро за литр. У Circle K Latvia - с 2,134 до 2,144 евро.

Бензин продолжает расти ещё быстрее. У Circle K цена увеличилась с 1,764 до 1,854 евро за литр, у Neste - с 1,747 до 1,837 евро.

На фоне этого власти пытаются пересадить людей с автомобилей на электрички, делая их более доступными.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

