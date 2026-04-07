Вместо ремонта? Деньги из накоплений домов RNP приносят миллионы евро

© LETA 7 апреля, 2026 20:43

Жители ряда рижских домов начали получать доход от накопленных средств: деньги, размещённые на депозитах, принесли миллионы евро. При этом суммы заметно различаются — одни дома заработали лишь сотни евро, другие — тысячи, сообщает LETA.

В 2025 году клиентам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) выплатили 1,13 млн евро — в среднем около 300 евро на дом. Эти средства получены за счёт размещения накопительных фондов в депозитах Государственной кассы и коммерческих банков и направляются на будущие ремонты.

Хотя средняя выплата составляет 300 евро, отдельные дома смогли заработать значительно больше — максимум достиг 5400 евро. Размер дохода зависит от накоплений конкретного дома и процентных ставок. В 2024 году, когда ставки были выше, общая сумма выплат составила 1,44 млн евро.

Накопления RNP размещает в Государственной кассе и в крупнейших банках, регулярно — раз в квартал — оценивая их финансовую устойчивость и рейтинги. Средства каждого дома учитываются отдельно и при необходимости доступны для срочных работ.

Фонд формируется из ежемесячных взносов жителей на будущие ремонты. Эти деньги принадлежат собственникам квартир и используются только для их дома. В среднем взнос составляет 0,45 евро за квадратный метр, при этом в последние годы всё больше домов увеличивают платежи, чтобы быстрее улучшить состояние зданий — в прошлом году такое решение приняли 290 домов.

Главные новости

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

