Вместо ремонта? Деньги из накоплений домов RNP приносят миллионы евро

В 2025 году клиентам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) выплатили 1,13 млн евро — в среднем около 300 евро на дом. Эти средства получены за счёт размещения накопительных фондов в депозитах Государственной кассы и коммерческих банков и направляются на будущие ремонты.

Хотя средняя выплата составляет 300 евро, отдельные дома смогли заработать значительно больше — максимум достиг 5400 евро. Размер дохода зависит от накоплений конкретного дома и процентных ставок. В 2024 году, когда ставки были выше, общая сумма выплат составила 1,44 млн евро.

Накопления RNP размещает в Государственной кассе и в крупнейших банках, регулярно — раз в квартал — оценивая их финансовую устойчивость и рейтинги. Средства каждого дома учитываются отдельно и при необходимости доступны для срочных работ.

Фонд формируется из ежемесячных взносов жителей на будущие ремонты. Эти деньги принадлежат собственникам квартир и используются только для их дома. В среднем взнос составляет 0,45 евро за квадратный метр, при этом в последние годы всё больше домов увеличивают платежи, чтобы быстрее улучшить состояние зданий — в прошлом году такое решение приняли 290 домов.