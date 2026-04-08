Оплатит ли государство датчики для диабетиков? Уже собраны 10 000 подписей:

Инициатива опубликована 1 апреля и будет передана в Сейм. Её представитель - Анния Рога.

Предлагается обеспечить пациентов непрерывными системами мониторинга глюкозы и инсулиновыми помпами независимо от возраста, если они необходимы для лечения.

Сейчас в Латвии сенсоры компенсируются детям и молодёжи до 18 лет, а инсулиновые помпы - до 24 лет.

В инициативе указано, что диабет 1-го типа является пожизненным заболеванием, поэтому необходимость в этих технологиях сохраняется и во взрослом возрасте.

В разработанном Министерством здравоохранения плане на 2026–2027 годы предусмотрено частичное расширение доступа: с 2027 года системы планируется оплачивать 150 пациентам 18–24 лет, ранее их использовавшим, а также 500 пациентам с тяжёлыми формами заболевания и осложнениями.

При этом, по данным Латвийской диабетической ассоциации, в настоящее время государственное финансирование не получают 5878 взрослых пациентов, из них 3089 — трудоспособного возраста.

Ассоциация также указывает, что технологии используются в развитых странах десятилетиями, однако в Латвии взрослые пациенты остаются без компенсаций.

В обращении к премьер-министру Эвике Силине и министру финансов Арвилсу Ашераденсу организация заявила, что решение вопроса «неоправданно затягивается».