Оплатит ли государство датчики для диабетиков? Уже собраны 10 000 подписей:

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 11:21

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив «Manabalss» собрано более 10 600 подписей за инициативу о предоставлении всем пациентам с диабетом 1-го типа государственных глюкозных сенсоров и инсулиновых помп.

Инициатива опубликована 1 апреля и будет передана в Сейм. Её представитель - Анния Рога.

Предлагается обеспечить пациентов непрерывными системами мониторинга глюкозы и инсулиновыми помпами независимо от возраста, если они необходимы для лечения.

Сейчас в Латвии сенсоры компенсируются детям и молодёжи до 18 лет, а инсулиновые помпы - до 24 лет.

В инициативе указано, что диабет 1-го типа является пожизненным заболеванием, поэтому необходимость в этих технологиях сохраняется и во взрослом возрасте.

В разработанном Министерством здравоохранения плане на 2026–2027 годы предусмотрено частичное расширение доступа: с 2027 года системы планируется оплачивать 150 пациентам 18–24 лет, ранее их использовавшим, а также 500 пациентам с тяжёлыми формами заболевания и осложнениями.

При этом, по данным Латвийской диабетической ассоциации, в настоящее время государственное финансирование не получают 5878 взрослых пациентов, из них 3089 — трудоспособного возраста.

Ассоциация также указывает, что технологии используются в развитых странах десятилетиями, однако в Латвии взрослые пациенты остаются без компенсаций.

В обращении к премьер-министру Эвике Силине и министру финансов Арвилсу Ашераденсу организация заявила, что решение вопроса «неоправданно затягивается».

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

