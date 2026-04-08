Северная Корея провела новые ракетные испытания

Это уже четвертые известные ракетные испытания Северной Кореи в нынешнем году. Совет национальной безопасности в Сеуле созвал экстренное заседание и потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить "провокации, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН".

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён с момента вступления в должность в прошлом году стремился к улучшению отношений с международно изолированной Северной Кореей. В числе прочего он 6 апреля признал причастность Южной Кореи к инциденту с вторжением разведывательного дрона на территорию КНДР и выразил свои сожаления.

Пхеньян назвал Сеул "заклятым врагом"

Несмотря на это, Северная Корея дала ясно понять, что не намерена снижать враждебность в отношении Юга. Вечером 7 апреля первый замминистра иностранных дел КНДР Чан Гым Чхоль заявил, что Южная Корея всегда останется для Севера "самым враждебным государством-противником".

Он высмеял Сеул, назвав его руководство "поражающими мир глупцами", которые питали надежды после того, как сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына похвалила президента Ли Чжэ Мёна за выражение сожаления об инциденте с дронами. Чан также подчеркнул, что заявление сестры Ким Чен Ына было призвано служить предупреждением, а не примирительным жестом - вопреки тому, как его восприняли южнокорейские официальные лица.

Вопреки многократным инициативам Ли Чжэ Мёна по нормализации отношений, Северная Корея отказывается возвращаться за стол переговоров с Южной Кореей и США, которые настаивают на ядерном разоружении Пхеньяна.