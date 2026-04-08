Северная Корея провела новые ракетные испытания

8 апреля, 2026

Северная Корея в среду, 8 апреля, запустила несколько ракет малой дальности, сообщила южнокорейская армия. Поначалу военнослужащие зафиксировали "неизвестный снаряд", выпущенный из района Пхеньяна, а примерно час спустя заявили об обнаружении "нескольких баллистических ракет", запущенных из района Вонсана в направлении Восточного моря. По данным южнокорейских военных, ракеты малой дальности преодолели около 240 километров.

Это уже четвертые известные ракетные испытания Северной Кореи в нынешнем году. Совет национальной безопасности в Сеуле созвал экстренное заседание и потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить "провокации, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН".

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён с момента вступления в должность в прошлом году стремился к улучшению отношений с международно изолированной Северной Кореей. В числе прочего он 6 апреля признал причастность Южной Кореи к инциденту с вторжением разведывательного дрона на территорию КНДР и выразил свои сожаления.

Пхеньян назвал Сеул "заклятым врагом"

Несмотря на это, Северная Корея дала ясно понять, что не намерена снижать враждебность в отношении Юга. Вечером 7 апреля первый замминистра иностранных дел КНДР Чан Гым Чхоль заявил, что Южная Корея всегда останется для Севера "самым враждебным государством-противником".

Он высмеял Сеул, назвав его руководство "поражающими мир глупцами", которые питали надежды после того, как сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына похвалила президента Ли Чжэ Мёна за выражение сожаления об инциденте с дронами. Чан также подчеркнул, что заявление сестры Ким Чен Ына было призвано служить предупреждением, а не примирительным жестом - вопреки тому, как его восприняли южнокорейские официальные лица.

Вопреки многократным инициативам Ли Чжэ Мёна по нормализации отношений, Северная Корея отказывается возвращаться за стол переговоров с Южной Кореей и США, которые настаивают на ядерном разоружении Пхеньяна.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

